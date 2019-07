W Katowicach od piątku trwa trzydniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy "Myśląc: Polska". Kaczyński w sobotę w swoim wystąpieniu podkreślił, że "Polska musi pozostać wyspą wolności". "Bo jesteśmy dzisiaj wyspą wolności, choć niektórzy chcą to zakłócić jesteśmy wyspą wolności i dlatego jesteśmy tak cenni dla współczesnego świata i musimy uczynić wszystko, by to trwało" - mówił prezes PiS.

"Alternatywą jest czas przeszły - ten, w którym nic nie można było zrobić, wszystko było niemożliwe, ale czas przeszły można powiedzieć na swój sposób wzbogacony o to wszystko, co ostatnio usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, o taką wielką ofensywę - użyję tego określenia, choć wiem, że ono będzie przedmiotem ataku - wielką ofensywę zła" - dodał. Według lidera PiS, trzeba budować Polskę "silną i życzliwą", która rozwiązuje problemy społeczne. "Taką Polskę chcemy budować, taką zbudujemy, a jedyna droga do tego prowadzi przez nasze kolejne zwycięstwa" - mówił prezes PiS

Do tych słów odniósł się na Twitterze Donald Tusk. "Mówią, że chcą +odrzucić ofensywę zła+ i że będą szerzyć dobro. Cel ambitny, tylko kompetencje zupełnie nie te" - podkreślił.