Uznanie imprezy masowej za wydarzenie o podwyższonym ryzyku oznacza dla organizatora dodatkowe obowiązki, m.in. większą liczbę osób w służbach porządkowych i informacyjnych oraz ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Powoduje to większe koszty.

W przesłanym w czwartek mediom oświadczeniu Fundacja WOŚP - podobnie jak w minionych latach - nie zgadza się ze stanowiskiem policji.

"Bezpieczeństwo uczestników to najważniejszy element organizacji i największa pozycja w budżecie Festiwalu Pol'and'Rock. Przez 25 lat swojej historii Festiwal organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy uzyskał miano imprezy najlepiej zabezpieczonej i zorganizowanej – co znajdowało potwierdzenie w licznych pisemnych opiniach Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewody Lubuskiego. Tymczasem w przesłanej do Fundacji opinii Policji koncerty pod scenami Dużą i Małą tegorocznego Festiwalu Pol'and'Rock mają nadany status imprez podwyższonego ryzyka. Ma to miejsce po raz czwarty począwszy od roku 2016" – napisała WOŚP.

Zdaniem WOŚP "nie ma to nic wspólnego z zapewnieniem bezpieczeństwa, jest za to jawnym działaniem zmierzającym do utrudniania organizacji Festiwalu, a także jest sprzeczne z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Pol'and'Rock jest po raz kolejny jedynym festiwalem muzycznym w Polsce, który musi się mierzyć z taką opinią Policji".

Jak poinformowała WOŚP, policja w swojej opinii zdefiniowała 11 zagrożeń, które mają uzasadnić decyzję o nadaniu takiego statusu. Wymienia m.in. zamachy na tle nienawiści, w tym zamach na prezydenta Gdańska, mniejszą niż dotychczas ilość pociągów specjalnych na festiwal, możliwość wystąpienia zbiorowych ataków paniki wśród uczestników imprezy czy znaczny wzrost w roku 2019 fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków wybuchowych.

Według WOŚP powyższe argumenty nie są przekonujące, a odniesienie Fundacji do każdego nich można znaleźć w oświadczeniu na stronie festiwalu.

"W podsumowaniu opinii Policji pada jeszcze jedno, bulwersujące stwierdzenie. Mówi ono, że w czasie 25. edycji Festiwalu Pol'and'Rock jest +wysoce prawdopodobna+ możliwość wystąpienia przemocy na tle nienawiści czy aktu agresji dążącego do celowego wywołania paniki. Zdanie to pokazuje, że opinia Policji nie ma nic wspólnego z faktycznym przebiegiem Festiwalu Pol'and'Rock - wymieniane zdarzenia nie miały miejsca nigdy w 25-letniej historii Festiwalu!..." – czytamy w oświadczeniu.

Fundacja zapowiedziała, że przeprowadzi analizę prawną policyjnej opinii, której zapisy "wydają się w sposób oczywisty wybiegać poza ramy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych". WOŚP nie wyklucza działań na drodze prawno-administracyjnej, by dzięki decyzji sądu zdjąć status imprez podwyższonego ryzyka z obu koncertów na Festiwalu Pol'and'Rock.

"Tak czy inaczej – w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą odbędzie się 25. Pol'and'Rock, Najpiękniejszy Festiwal Świata. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy spełni wszystkie zapisane w prawie wymogi i uczyni wszystko, by dla każdego uczestnika Festiwal był bezpieczny, komfortowy i pełen pozytywnych przeżyć" – napisano w oświadczeniu.

Grzegorz Jaroszewicz z zespołu prasowego lubuskiej policji poinformował w czwartek, że komendant miejski policji w Gorzowie Wlkp. wydał opinię dotyczącą zabezpieczenia tegorocznego festiwalu Pol'and'Rock, wskazując na zagrożenia definiowane także przez organizatora oraz przeprowadził dokładną analizę ryzyka i dostarczonej dokumentacji.

"W przekazanej dokumentacji organizator zauważa zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas trwania festiwalu, a jakie były w latach poprzednich wskazywane przez Policję. Wśród nich są m.in.: zagrożenia wybuchowe, w tym zagrożenia związane z atakiem terrorystycznym, wywołanie paniki w wyniku utrudnień związanych z ewakuacją lub zakłóceniem porządku wywołanym bójką uczestników lub atakiem terrorystycznym, zakłócenia porządku publicznego, przestępstwa tj.: bójki i pobicia, uszkodzenia ciała, kradzieże, przestępstwa rozbójnicze, narkotykowe i na tle seksualnym, anomalie pogodowe" – napisano w oświadczeniu opublikowanym w czwartek przez policję.

"Komendant miejski w Gorzowie na podstawie obowiązujących przepisów zaopiniował imprezę przed dużą i małą sceną jako te o podwyższonym ryzyku. Ma to na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Policja podejmuje niezbędne działania, by zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń, które mogą dotyczyć nawet kilkuset tysięcy ludzi" – powiedział Jaroszewicz.

Dodał, że Festiwal jest dla policji ogromnym przedsięwzięciem, a podstawowym jej zadaniem jest zapobieganie wystąpienia zdarzenia kryzysowego oraz właściwa reakcja na zagrożenia. W tym roku na czas imprezy do Kostrzyna zostanie skierowanych ponad 1500 policjantów.

"Przyjęty przez policję model pracy sprawdza się, czego wyrazem są wielokrotne podziękowania za zabezpieczenie kostrzyńskiego festiwalu. Dzięki profesjonalizmowi funkcjonariuszy i szerokiej współpracy nie doszło do zdarzeń o charakterze masowym. Bezpieczeństwo uczestników jest celem nadrzędnym dla policji i powinno być dla wszystkich zaangażowanych w zabezpieczenie festiwalu" – dodał Jaroszewicz.

Pełna treść opinii została w czwartek opublikowana na stronach Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Przez wiele lat był znany pod nazwą Przystanek Woodstock. Jego 25. edycja odbędzie się 1-3 sierpnia 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób chce podziękować młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.(PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz