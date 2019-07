Johnson ocenił, że presja Brukseli na zachowanie mechanizmu awaryjnego sprowadza się do "moralnego szantażu" dotyczącego groźby przywrócenia kontroli granicznej lub konfliktu ze Wspólnotą, i zapewnił, że "w żadnych okolicznościach i niezależnie od tego, co się zdarzy, nie pozwoli UE ani nikomu innemu na stworzenie jakichkolwiek granic na Morzu Irlandzkim".źródło: ShutterStock

Kandydaci do zastąpienia Theresy May na stanowisku premiera W. Brytanii, Boris Johnson i Jeremy Hunt, zadeklarowali we wtorek, że będą żądali od UE zrezygnowania w kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Płn. (tzw. backstopu) w ramach umowy ws. brexitu.