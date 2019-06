Listę wybranych 17 (spośród 54 zgłoszonych) konsorcjów ogłoszono w środę. Pilotażowy konkurs jest finansowany z programu Erasmus+.

Z Polski w gronie zwycięskich konsorcjów znalazły się: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski.

Międzynarodowe sieci uczelni (European Universities) będą ze sobą współpracowały m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności naukowców, studentów i pracowników administracji.

W sumie konsorcja otrzymają w ciągu trzech lat 85 mln euro. Każde z nich - kwotę maksymalnie 5 mln euro. KE zwiększyła budżet konkursu - pierwotnie planowano go na poziomie 65 mln euro, które miało zostać rozdzielone pomiędzy 12 konsorcjów.

Uniwersytet Warszawski należy do sojuszu 4EU+, w którym znajdują się również: Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze (od marca 2018 roku) oraz Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie (od października 2018 roku).

Uniwersytet Gdański wszedł w skład konsorcjum "European University of the Seas”. Związek ten tworzą też: Universidad de Cádiz (Hiszpania), Sveučilište u Splitu (Chorwacja), Université de Bretagne Occidentale (Francja), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Niemcy) oraz L-Università ta' Malta (Malta).

Uniwersytet Jagielloński jest częścią związku UNA Europa. Tworzy go siedem uczelni: Katolicki Uniwersytet Lowański (Belgia); Université Paris 1 (Francja); Uniwersytet Complutense w Madrycie (Hiszpania), Wolny Uniwersytet Berliński (Niemcy), Uniwersytet Edynburski (W. Brytania), Uniwersytet Boloński (Włochy) i Uniwersytet Jagielloński.

Z kolei Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest sygnatariuszem konsorcjum EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions). Partnerami UAM są: University of Strasbourg (lider projektu, Francja); University of Amsterdam (Holandia); Albert-Ludwigs-University Freiburg (Niemcy); Karlsruher institut für technologie (Niemcy); University of Haute-Alsace (Francja); University Bodenkultur Wien (Austria); Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).

Natomiast Uniwersytet Opolski jest częścią konsorcjum FORTHEM, w której skład wchodzą też Johannes Gutenberg-Universitat Mainz (Niemcy), Jyvasylan Yliopisto (Finlandia), Latvijas Universitate (Łotwa), Universita Degli Studi di Palermo (Włochy), Universite Dijon Bourgogne (Francja).

Jak poinformowała KE w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, wybrane konsorcja składają się z szerokiego wachlarza instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE - od uniwersytetów zajmujących się naukami stosowanymi, uczelnie techniczne i akademie sztuk pięknych po uczelnie badawcze.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski