Sellin, który w środę był gościem Radia Gdańsk, był pytany m.in. o jego wtorkowe spotkanie z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz, na którym omawiane były kwestie związane z gdańskim Westerplatte. „Padły propozycje współpracy, my jesteśmy taką współpracą zainteresowani” – powiedział Sellin dodając, że ministerstwo chce, aby na terenie pola bitwy Westerplatte powstało „plenerowe muzeum, które opowie o wszystkich detalach i fragmentach tej bitwy i wojnie obronnej 1939 roku”.

Wyjaśnił, że resort oczekuje też, że teren półwyspu zostanie „uporządkowany, bo jest bardzo zaniedbany i wszystkie detale, które tam się zachowały zostaną pokazane, oczyszczone, częściowo zrekonstruowane”. „Tutaj napięcie nikomu nie jest potrzebne, konflikt wokół tej sprawy nikomu nie jest potrzebny. To jest sprawa narodowa, wręcz nawet międzynarodowa” - dodał.

„Nie rozumiem, skąd to napięcie w ogóle się wzięło. Wydaje mi się, że każdy prezydent miasta, burmistrz, wójt, kiedy się dowiaduję, że rząd, państwo, ministerstwo chce zainwestować na jego terenie około 150 milionów złotych, żeby uatrakcyjnić jakiś teren i żeby turystycznie również było jeszcze bardziej atrakcyjne, to powinien bardzo się cieszyć” – powiedział Sellin.

Sellin dodał, że w trakcie spotkania zaproponował prezydent Dulkiewicz m.in., żeby przedstawiciele miasta weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte, który to komitet „będzie miał wpływ na ostateczne decyzje, jak to upamiętnienie i to Muzeum ma wyglądać”. Dodał, że prezydent Gdańska zareagowała na tę propozycję „z zainteresowaniem”.

Sellin był też pytany o to, czy przerwane zostaną prace nad specustawą dotyczącą Westerplatte, o co apelowała m.in. prezydent Gdańska. „Specustawa załatwia bardzo ważną rzecz, a nawet dwie rzeczy. Po pierwsze porządkuje strukturę właścicielską na półwyspie Westerplatte - niewielki teren, a ma kilku właścicieli publicznych i prywatnych. I nie można zbudować plenerowego muzeum, parku kulturowo historycznego bez uporządkowania tej sprawy” - powiedział wiceminister.

„Ja przypomniałem pani prezydent, że ta specustawa załatwia nie tylko sprawę własności, która jest w zarządzie miasta Gdańska, ale własności wszystkich podmiotów, które tam są. Dlatego ze specustawy nie sposób się wycofać, bo to jest uporządkowanie tej podstawowej sprawy, która umożliwia inwestycję” – powiedział dodając, że specustawa „ułatwia też pewne kwestie proceduralne, żeby ta inwestycja miała szybki przebieg”. „Więc nie sądzę, żeby to było rozsądne wycofywać się ze specustawy” – dodał.

Sellin był też pytany o to, czy rząd zaangażuje się w organizowane przez miasto Gdańsk 1 września na Westerplatte obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wiceminister zaznaczył, że „zawsze przedstawiciele najwyższych władz państwowych w tych obchodach biorą udział”. „A teraz mamy do czynienia z okrągłą – 80. rocznicą, więc oczywiście ta reprezentacja będzie na wysokim szczeblu. Myślę że będzie premier Rzeczypospolitej na tych obchodach, duża część rządu. Prezydent, jak wiadomo, będzie gościł prawdopodobnie prezydenta Trumpa, prezydenta Niemiec i oni raczej się spotkają w Warszawie, może też w Wieluniu” – powiedział Sellin.

Kontrowersje dotyczące Westerplatte wywołał procedowany w Sejmie projekt ustawy, który - według jego twórców z PiS - ma usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Posłowie PiS chcą m.in., by Westerplatte lepiej niż dotychczas ukazywało heroizm polskich żołnierzy, którzy w 1939 r. stawili opór w tym miejscu po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Ich zdaniem, teren ten nie jest należycie wykorzystany dla polskiej pamięci.

Projekt ustawy, który w ubiegłym tygodniu został skierowany do dalszych prac przez sejmową Komisję Infrastruktury, krytykują posłowie opozycji, a także władze Gdańska, w tym prezydent tego miasta Aleksandra Dulkiewicz, w której ocenie jest to próba przejęcia Westerplatte przez władzę centralną. (PAP)

