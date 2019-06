Alertem drugiego stopnia przed burzami z gradem zostały objęte woj. małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie oraz wschodnia część woj. mazowieckiego i łódzkiego. W czasie burz na tym obszarze prognozuje się wystąpienie opadów deszczu miejscami do 30 mm, a lokalnie nawet do 50 mm. Porywy wiatru mogą wynieść do 80 km/h.

Alertem pierwszego stopnia przed burzami z gradem zostały objęte woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, zachodnia cześć woj. mazowieckiego i łódzkiego oraz woj. opolskie. Opady deszczu w tych województwach mogą wynieść od 15 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm. Porywy wiatru mogą dojść do 80 km/h.

W przypadku burz i opadów gradu RCB zaleca, żeby nie wychodzić z domu, jeśli nie jest to konieczne, a także zabezpieczyć drzwi i okna. Należy również wyłączyć urządzenia elektryczne z prądu i nie dotykać metalowych przedmiotów. Jeśli jednak znajdziemy się na zewnątrz podczas burzy, należy unikać otwartej przestrzeni, nie chronić się przed deszczem pod samotnymi drzewami i masztami, ani przebywać w zbiornikach wodnych i w okolicach brzegów np. morza. Jeśli burza zastanie nas w samochodzie, należy znaleźć parking z dala od drzew i przeczekać burzę.(PAP)