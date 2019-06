Podejrzany o zabójstwo 10-latki złożył wiosek o zapoznanie się z aktami sprawy; po tym do sądu złożony zostanie wniosek o tymczasowe aresztowanie 22-letniego mężczyzny – poinformował we wtorek dziennikarzy prokurator Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Prokuratura ma czas na złożenie wniosku o areszt do godz. 14.