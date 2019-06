"Zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego, na którym Komitet Polityczny zatwierdził wstępną decyzję o powołaniu rzecznika prasowego i zastępcy, jak również (zapadły decyzje, że) ) Beata Szydło została powołana na szefa rady sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, a pan Joachim Brudziński został powołany na szefa sztabu wyborczego" - poinformowała rzeczniczka PiS.

Jak dodała, do rady sztabu wyborczego będą należeć europosłowie, którzy zdobyli najlepszy indywidualny wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Na najbliższym posiedzeniu sztabu wyborczego ukonstytuuje się on i będą wybrani członkowie" - zapowiedziała Czerwińska.

Dopytywana, kiedy to nastąpi, odpowiedziała, że niezwłocznie.

"Pracujemy, jesteśmy w pełni zmobilizowani i nie osiedliśmy na laurach. Cały czas trwa ciężka praca i przygotowanie do kampanii" - powiedziała rzeczniczka PiS.