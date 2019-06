Była minister finansów Teresa Czerwińska trafi do zarządu Narodowego Banku Polskiego - poinformowało PAP źródło zbliżone do sprawy. Zastrzeżono, że ostateczna decyzja należy do prezydenta Andrzeja Dudy.źródło: Agencja Gazeta

autor zdjęcia: Fot. Slawomir Kaminski Agencja Gazeta