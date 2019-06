Karczewski był pytany w poniedziałek na konferencji prasowej, czy 4 czerwca poznamy zmiany w rządzie. "Tego nie wiem, ale dużo wskazuje (na to), że ten termin jest prawdopodobny. Decyzje podejmuje pan premier i pan prezydent" - odpowiedział marszałek Senatu.

"Ja w tej chwili nie widzę na biurku jeszcze zaproszenia na jutrzejszy, ani na jakiś inny dzień" - dodał Karczewski. Dopytywany czy jest brany pod uwagę jakiś inny dzień, marszałek Senatu odparł: "To już nie są dyskusje ze mną, dlatego, że dyskutuje i ustala termin pan prezydent z panem premierem, pan premier z panem prezydentem"

Pytany jak ocenia to, że prezydent Andrzej Duda miał swoje propozycje do zmian w rządzie, Karczewski powiedział, że Komitet Polityczny PiS już podjął decyzje w tej sprawie. "Ale zawsze jeśli pan prezydent ma jakieś swoje uwagi, to przecież w rozmowie z panem premierem te propozycje, czy swoje uwagi przedstawił, co jest zupełnie naturalne, dlatego, że to są czołowi polscy politycy i każdy z nich ma jakieś swoje koncepcje, pomysły i stąd rozmowa między panem premierem i panem prezydentem" - mówił Karczewski.

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował w poniedziałek, że wniosek premiera ws. rekonstrukcji rządu jeszcze nie wpłynął. Jak dodał, z uwagi na kalendarz prezydenta, rekonstrukcja może odbyć się we wtorek lub w piątek, a prezydent ma zarezerwowany czas w oba te dni.

Konieczność zmiany w rządzie wynika z tego, że wyborach do PE mandat otrzymało kilku ministrów: wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, minister w KPRM Beata Kempa, a także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Mandaty zdobyli też: wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz wiceszef MS Patryk Jaki.(PAP)

autor: Edyta Roś