Premier przyjechał w poniedziałek rano do Gdańska: złożył kwiaty przy Pomniku Poległych Stoczniowców, po czym udał się pieszo do oddalonej o kilkaset metrów historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej na zorganizowaną przez NSZZ „S” konferencję naukowej pt. „Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”.

Na porannej konferencji prasowej Dukiewicz zapowiedziała, że będzie chciała powitać przebywającego w Gdańsku premiera i zaprosić go do rozmowy przy Okrągłym Stole. Po zakończeniu konferencji, Dulkiewicz wyszła naprzeciwko premierowi, który przechodził z pl. Solidarności do Sali BHP. „Dzień dobry Panie premierze, witam pana serdecznie w Gdańsku. Dziękuję, że jest pan na Święcie Wolości i Solidarności. Zapraszam do okrągłego stołu” – powiedziała prezydent Gdańska do przechodzącego szefa rządu.

"Dziękujemy, mamy tutaj w sali BHP wspaniałą uroczystość dzisiaj" - powiedział wówczas Morawiecki. Następnie premier udał się do Sali BHP Stoczni Gdańskiej by wziąć udział w konferencji naukowej.

Dulkiewicz podkreśliła w poniedziałek na briefingu prasowym przed wejściem Do Europejskiego Centrum Solidarności, że dzisiaj wszystkie drogi prowadzą do Gdańska, bo tu świętujemy Święto Wolności i Solidarności. Dodała, że traktuje to święto, które potrwa do 11 czerwca, jako "kolejną odsłonę, początek ważnej debaty publicznej o ojczyźnie".

"Bardzo cieszę się, że dzisiaj, prawdopodobnie za chwilę nieopodal stąd pojawi się pan premier Mateusz Morawiecki, bo dzisiaj wszystkie drogi prowadzą do Gdańska, bo tu świętujemy Święto Wolności i Solidarności i bardzo serdecznie będę chciała pana premiera przywitać i zaprosić do rozmowy przy Okrągłym Stole. Mam nadzieję, że to zaproszenie przyjmie" - powiedziała Dulkiewicz. „Jako gospodarz Gdańska uważam, że powinnam przywitać czwartą osobę w państwie właśnie w Gdańsku w mieście wolności i solidarności w czasie naszego święta” – dodała.

Obecny na konferencji dyrektor ECS Basil Kerski przypomniał, że organizatorzy gdańskich obchodów zaprosili na jedną z debat – z udziałem założycieli ECS, wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego oraz szefa NSZZ „S” Piotra Dudę. „Nie mamy informacji, czy będą. Na razie nie odpowiedzieli na nasze zaproszenia” – powiedział Kerski. „Ale cały czas czekamy z nadzieją” – dodała Dulkiewicz.

Podsumowują pierwsze dwa dni obchodów Święta Wolności i Solidarności Kerski poinformował, że okrągły stół, który stanął przy ECS z myślą o organizowaniu przy nim warsztatów i debat, był niemal przez cały czas „oblężony”. Przypomniał, że gdy niespełna 5 lat temu otwierano ECS, placówkę odwiedziło 15 tysięcy ludzi. „A tym razem, jestem zaskoczony – 26 tysięcy ludzi przyszło do samego Europejskiego Centrum Solidarności, żeby zobaczyć wystawę stałą i być częścią bardzo bogatego programu muzycznego, dyskusyjnego i wystaw” – powiedział Kerski.

Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej, która była odpowiedzialna za organizację stresy społecznej, poinformował, że w weekend strefę odwiedziło ponad 15 tys. ludzi. „Ci ludzie uczestniczyli w warsztatach, imigrantki z Czeczeni uczyły dzieci szycia, szyto flagę, flaga już jest uszyta - 5 m na 8 m, z wielu skrawków, taka scalająca Polaków, która zawiśnie jutro na budynku dawnej hali U-bootów” – mówił Bendykowski. Jak dodał, w strefie odbyło się też wiele debat.

„To jest prawdziwy pokaz obywatelskości, z czego po prostu bardzo się cieszę, ale drugim filarem obchodów jest samorządność – samorządy” – podkreśliła Dulkiewicz. Przypomniała, że na poniedziałek w Bazylice Mariackiej przy grobie prezydenta Pawła Adamowicza zaplanowano modlitwę ekumeniczną z udziałem przedstawicieli polskich samorządów, którzy przyjechali do Gdańska. „We wtorek ponad 800 samorządowców z całej Polski będzie debatować nad 21 tezami, które w naszej ocenie są szalenie ważne dla samorządów, dla Polski” – powiedziała Dukiewicz.

Na Święto Wolności i Solidarności, odbywające się w Gdańsku dla uczczenia rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r. składają się setki wydarzeń: koncertów, wystaw, spektakli, debat, prelekcji, spotkań, warsztatów itp.

Na terenie sąsiadującym z ECS ustawiono kilkanaście namiotów, w których do 4 czerwca prezentuje się ponad 200 organizacji pozarządowych z całego kraju prowadzących bardzo różnorodną działalność. Organizacje przygotowały liczne warsztaty, wykłady czy debaty.

Kulminacja obchodów będzie miała miejsce 4 czerwca. W południe na scenie przed budynkiem ECS planowane jest wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego", proklamacja Deklaracji Wolności i Solidarności, wspólne zdjęcie i degustacja tortu z okazji 30. urodzin polskiej demokracji. Tego dnia o godz. 17.30 na Długim Targu odbędzie się wiec, w czasie którego odegrany zostanie hymn Europy, a głos zabiorą szef Rady Europejskiej Donald Tusk, b. prezydent Lech Wałęsa oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.