W. Brytania: Trump krytykuje May w sprawie brexitu i popiera Johnsona

Prezydent USA Donald Trump skrytykował w wywiadzie dla dziennika "The Sun" brytyjską premier Theresę May za to, że "pozwoliła UE trzymać wszystkie karty" w negocjacjach dotyczących brexitu i poparł kandydaturę byłego szefa MSZ Borisa Johnsona na jej następcę.