Łukacijewska do Schetyny: Mieszkańcy Cisnej to nie "ludzie z zewnątrz"

Mieszkańcy Cisnej to nie ludzie z zewnątrz, tu wszyscy jesteśmy swoi i stąd - tak do lidera PO Grzegorza Schetyny zwróciła się Elżbieta Łukacijewska (PO), która na Podkarpaciu zdobyła mandat do PE z listy Koalicji Europejskiej,