W majowych wyborach do PE kandydowało 115 posłów, a do PE dostało się 19 z nich. W Sejmie zastąpią ich osoby, które startowały w wyborach w 2015 r. z tej samej listy i uzyskały najwyższy kolejny wynik. Osoby te mogą jednak odmówić objęcia mandatu. Nowi posłowie będą sprawować swój mandat do wyborów parlamentarnych, które odbędą się jesienią.

Do PE kandydowało również 9 senatorów, a dostał się jeden, startujący z listy PiS - wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Do czasu jesiennych wyborów parlamentarnych miejsce senatora Bielana nie będzie obsadzone, a Senat będzie pracował w mniejszym składzie. Zgodnie z Kodeksem wyborczym prezydent zarządza wybory uzupełniające do Senatu m.in. w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora w związku z wyborem w toku kadencji na posła do PE. Jednocześnie Kodeks stanowi, że wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu.

Z oficjalnych danych PKW wynika, że w wyborach do PE, PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, KE - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,69 proc., a Lewica Razem - 1,24 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3.

Według oficjalnych danych mandaty w PE obejmie 19 posłów. 20 posłem, który ewentualnie zasiądzie w europarlamencie - dopiero wtedy, kiedy Wielka Brytania opuści Unię Europejską - jest Dominik Tarczyński z PiS; w Sejmie może go zastąpić Piotr Słoka z okręgu świętokrzyskiego.

Najwięcej kandydatów-parlamentarzystów miał komitet Prawa i Sprawiedliwości. O mandat europosła ubiegało się aż 58 posłów i 8 senatorów tego ugrupowania - to ponad połowa wszystkich wystawionych przez PiS kandydatów w eurowyborach.

Do PE wybranych zostało 15 posłów PiS oraz jeden senator. W PE zasiądzie wicepremier Beata Szydło, która uzyskała najlepszy wynik wśród wszystkich polskich kandydatów - blisko 525 tys. głosów. Pierwszą osobą do objęcia mandatu za Szydło jest startujący z okręgu małopolskiego (Kraków) Krzysztof Kozik.

Miejsce szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego mogłaby zająć kandydująca w 2015 r. ze Szczecina - Halina Szymańska, która jednak obecnie jest szefową Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Kolejny pod względem liczy głosów na tej liście jest Rafał Mucha.

Najbliższe pięć lat spędzi w Brukseli także minister edukacji Anna Zalewska. Do Sejmu wejdzie za nią najpewniej Maciej Badora (okręg dolnośląski - Wałbrzych). Mandat europosła obejmie rzeczniczka PiS, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Z okręgu w Chełmie (Lubelskie) do Sejmu pierwsza do wejścia za nią do Sejmu jest Maria Gmyz. Minister w KPRM Beatę Kempę może zastąpić na Wiejskiej Zdzisław Brezdeń z okręgu we Wrocławiu.

Mandat europosła zdobyli także: wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki (jego miejsce może zająć startujący z listy z Opola Bartłomiej Stawiarski), b. szef MSZ Witold Waszczykowski (jego miejsce może zająć startujący z okręgu sieradzkiego Krzysztof Ciebiada), Elżbietę Kruk może zastąpić w Sejmie Grzegorz Muszyński z okręgu w Lublinie. Posła Bogdana Rzońcę może zastąpić w Sejmie Adam Śnieżek z okręgu w Krośnie, Izabelę Kloc - Katarzyna Dutkiewicz (okręg w Rybniku), a wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego z Katowic - Maria Nowak.

Do Brukseli wyjedzie również minister pracy Elżbieta Rafalska (jej miejsce może zająć Marek Surmacz z okręgu lubuskiego). Rzeczniczkę rządu Joannę Kopcińską może zastąpić Roman Sasin (okręg łódzki), b. ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela - Henryk Wnorowski (Podlasie), a b. posłankę PSL, obecnie w PiS, wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelikę Możdżanowską może zastąpić startujący z listy PSL w Kaliszu Piotr Walkowski.

Z list Koalicji Europejskiej w eurowyborach kandydowało 30 obecnych posłów: 24 z klubu PO-KO, 3 z klubu Nowoczesnej, 2 z klubu PSL i 1 poseł niezrzeszony. O mandat europosła ubiegał się też jeden senator PO - Jarosław Duda.

W Parlamencie Europejskim z list Koalicji znajdzie się trzech posłów. Spośród posłów Platformy do PE dostała się b. premier Ewa Kopacz, której miejsce w ławach sejmowych może zająć startujący również z Warszawy Jacek Kozłowski; b. ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w Sejmie zastąpić może Zofia Ławrynowicz ze Szczecina. Najbliższe pięć lat w Brukseli spędzi również Andrzej Halicki. Zgodnie z danymi PKW, w wyborach parlamentarnych w 2015 r. kolejny wynik uzyskał startujący z Warszawy Michał Mazowiecki (choć we wrześniu przed wyborami zrezygnował ze startu). Kolejna do objęcia mandatu z tej listy jest Alicja Dąbrowska.(PAP)