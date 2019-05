Czym jest Europejska Deklaracja Równości? To zbiór zobowiązań wyborczych odnoszących się problemów osób LGBTI, które zawierają się w pięciu punktach:

• Wzmocnienie ochrony prawnej osób LGBTI w oparciu o prawa unijne i politykę UE;

• Zapewnienie bezpiecznego środowiska dla osób i organizacji broniących praw człowieka osób LGBTI;

• Bycie sojusznikiem/sojuszniczką tych, których głos nie jest dostatecznie reprezentowany;

• Uczynienie z Unii Europejskiej lidera w kwestii praw osób LGBTI;

• Wspieranie społeczności LGBTI przy użyciu mandatów poselskich.

Na pięć dni przed wyborami do europarlamentu wiemy już, które partie podpisały się pod wskazanymi wyżej postulatami. Jest ich siedem:

• Zieloni;

• Nowoczesna;

• Wiosna Biedronia;

• SLD;

• Razem;

• Unia Pracy;

• Ruch Sprawiedliwości Społecznej.

Co ciekawe, pod Deklaracją nie podpisała się największa partia opozycyjna – Platforma Obywatelska. Deklaracji nie zaakceptował sam Grzegorz Schetyna oraz 68 kandydatów PO do Parlamentu Europejskiego. Zainteresowanie sprawami LGBTI wyraziło jedynie 9 kandydatów z PO w tym prof. Danuta Hubner i Michał Boni. Europejskiej Deklaracji Równości nie podpisało też Polskie Stronnictwo Ludowe.

Jak wskazują organizatorzy akcji, o podpisy nie pytano partii „stosujących mowę nienawiści”. Z tego względu nie są wspominane takie ugrupowania jak Prawo i Sprawiedliwość, KORWiN czy Ruch Narodowy.

Z analizy podpisów samych polityków czy polityczek pod deklaracją wynikają również spore ideologiczne podziały w partiach. Tylko Zielonym udało się zebrać podpisy pod EDR od wszystkich swoich kandydatów do Europarlamentu. Zaskakujący jest fakt, że w przypadku Wiosny Biedronia, pod deklaracją podpisała jedynie połowa kandydatów. W przypadku SLD na 15 kandydatów jedynie 3 osoby zdecydował się wyrazić solidarność z osobami LGBTI.

Podpisy pod Europejską Deklaracją Równości zbierają organizacje LGBTI z całej Europy. W Polsce są to m. in Kampania Przeciw Homofobii, My, Rodzice czy Parada Równości. Podpisy będą zbierane do piątku 24 maja do godziny 12:00. Wtedy to ogłoszona zostanie finalna lista kandydatów i kandydatek, którzy zaakceptowali postulaty znajdujące się w Deklaracji.

Chcesz sprawdzić, kto podpisał EDR w twoim okręgu wyborczym? Listę kandydatów znajdziesz tutaj.