Podczas konferencji prasowej w warszawskiej siedzibie PiS Kaczyński został zapytany, którą z komisji ws. wyjaśniania spraw dotyczących pedofilii Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe poprzeć, czy jest szansa na porozumienie się z Platformą Obywatelską lub poparcie projektu złożonego przez fundację "Nie lękajcie się".

"Nasze stanowisko jest jasne - my chcemy powołać komisję, która będzie badała sprawy pedofilii we wszystkich środowiskach, a w szczególności tych, które można określić jako środowiska szczególnie zagrożone czy szczególnej troski" - odpowiedział Kaczyński. Jak dodał, nie pominie to Kościoła, ale trzeba się zająć także innymi środowiskami, gdyż wszystkie ofiary są równe. "Nie widzę powodów, żeby ofiary jednych były traktowane inaczej niż ofiary drugich" - podkreślił.

Prezes PiS zaznaczył, że "wszyscy obywatele Polski, niezależnie czy są świeccy czy duchowni, czy mają jakąś wyróżnioną pozycję społeczną, czy też nie - są równi". "Ani purpura, ani Nobel, ani Oscar, ani sława światowa czy europejska nikogo nie uchroni przed karą" - powiedział Kaczyński.

Prezentację założeń ustawy o "komisji prawdy" zapowiedział w niedzielę w Krakowie szef Platformy Grzegorz Schetyna. Ma do niej dojść w poniedziałek. "Państwo nie może czekać, państwo ma swoje obowiązki – są ofiary, są sprawcy, jest zmowa milczenia i system ukrywania winnych (...) Chcemy +komisji prawdy+, bo prawda jest nam dzisiaj najbardziej potrzebna. Musimy powołać niezależną państwową komisję, która zajmie się przypadkami pedofilii w Kościele nie dlatego, żeby działać przeciwko Kościołowi, ale dlatego, żeby temu Kościołowi pomóc" - podkreślał Schetyna podczas niedzielnej konwencji Koalicji Europejskiej.

Z kolei lider Wiosny Robert Biedroń podczas konwencji wyborczej żądał powołania sejmowej komisji ds. zadośćuczynienia ofiarom Kościoła katolickiego oraz zbadania przypadków pedofilii w Kościele. Według Biedronia, komisja, której projekt powstania przygotowała fundacja "Nie lękajcie się" powinna mieć dostęp do wszystkich dokumentów kościelnych i zajmie się zbadaniem wszystkich przypadków pedofilii w Kościele. Dodał, że winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, a ofiary otrzymają zadośćuczynienie z pieniędzy Kościoła. Zapowiedział, że Wiosna poprze projekt obywatelski w tej sprawie.