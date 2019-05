Za głosowało 255 posłów, przeciw było 165. Jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Komisja regulaminowa zarekomendowała pod koniec kwietnia poparcie wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Nitrasa. Chodziło o kłótnię po demonstracji organizacji "Prawo do Życia". Jak mówił wówczas adwokat Filip Wołoszczak, który przed komisją reprezentował oskarżyciela prywatnego Dawida Wachowiaka, wniosek dotyczy zdarzenia z listopada 2018 roku.

"W okolicach Placu Defilad w Warszawie, działając w zamiarze bezpośrednim (Nitras - PAP) znieważył pana Dawida Wachowiaka w ten sposób, że w trakcie interwencji policji wobec osoby zakłócającej legalne zgromadzenie, zorganizowane poprzez Fundację +Pro Prawo do Życia+, użył wobec Dawida Wachowiaka określeń: +gnoje+, +gówniarz+ +dureń+ oraz +banda psycholi+, czym w ocenie oskarżyciela prywatnego znieważył go, a także naruszył jego nietykalność cielesną poprzez szturchanie i popychanie oraz uderzanie go w rękę" - napisano we wniosku.

Wołoszczak dodał, że działanie Nitrasa nie było związane z wykonywaniem mandatu posła, a opisane zdarzenie zostało udokumentowane na nagraniu wideo dostępnym w Internecie. W jego ocenie, film ten "w sposób niepozostawiający wątpliwości udowadnia winę posła".

Z kolei Nitras mówił w środę w Sejmie, że powody podane we wniosku, to pomówienia. "Nie byłem na żadnej demonstracji, nikogo nie dotknąłem, nikogo nie uderzyłem, nie obraziłem" - powiedział.

Opisując zdarzenie Nitras powiedział, że wychodząc z Pałacu Kultury zobaczył "dwóch osiłków, wyrostków" w wieku 18-19 lat, którzy trzymali za ręce sześćdziesięciokilkuletnią kobietę i którzy "w swoim przekonaniu dokonali zatrzymania obywatelskiego". Zaznaczył, że nie widział żadnej demonstracji. Jak mówił, kobieta zwróciła się do niego o pomoc. "Poprosiłem, żeby ją puścili, i próbowałem zasłonić ją własnym ciałem, żeby mogła spokojnie odejść" – dodał. (PAP)

autor: Maciej Zubel