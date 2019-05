Jak poinformowała PAP w sobotę rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej Edyta Chabowska, po wykryciu rozbieżności podatnik złożył korektę deklaracji VAT. "W korekcie zmniejszył zadeklarowany podatek VAT do zwrotu o blisko 100 tys. zł" – dodała.

Chabowska przypomniała, że JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. "Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie" – wyjaśniła.

Wdrożenie przez Krajową Administrację Skarbową JPK to jedno z działań, które ma uszczelnić system poboru podatków.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego dotyczy wszystkich podatników VAT składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

Chabowska zaznaczyła, że w ubiegłym roku urzędy skarbowe w woj. podkarpackim przeprowadziły ponad 9 tys. czynności sprawdzających w zakresie JPK_VAT. "Zidentyfikowaliśmy uszczuplania podatku na ponad 6,7 mln zł" - podkreśliła. (PAP)

Autor: Wojciech Huk