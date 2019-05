Koalicja Europejska ruszyła w połowie kwietnia z ogólnopolską kampanią "akcja ewakuacja", która prezentuje billboardy z wizerunkami polityków PiS startującymi do Parlamentu Europejskiego. Na billboardach umieszczono wizerunki polityków PiS startujących w wyborach do PE z dopiskiem "Uwaga! Ucieka do Brukseli!". Na billboardzie z europosłem Czarneckim ("dwójka" w okręgu warszawskim) napisano: "niech opowie jak ustawił rodzinę".

Europoseł PiS wytoczył Koalicji Europejskiej proces za te billboardy w trybie wyborczym. We wtorek Czarnecki poinformował, że wygrał sprawę w sądzie, ale Koalicja odwołała się od tej decyzji. W piątek Czarnecki poinformował, że Sąd apelacyjny podtrzymał rozstrzygnięcie sądu I instancji.

"Znowu wygrana w sądzie! Po raz drugi wygrałem z KE - 1 raz w Sądzie Okręgowym, a teraz w Apelacyjnym. Sąd zakazał KE rozpowszechniania o mnie nieprawdziwej informacji: +Uwaga! Ucieka do Brukseli+" - napisał na Twitterze Czarnecki.

"To orzeczenie pokazuje, że nie warto kłamać w kampanii wyborczej Koalicjo Europejska" - dodał europoseł PiS.