We wszystkich krajach Unii Europejskiej wybory do europarlamentu odbywają się w maju. Polacy pójdą do urn w niedzielę 26 maja. Zgodnie z ustaleniami kampania wyborcza potrwa do 24 maja. Sprawdź, na kogo możesz głosować, jeśli mieszkasz w Warszawie lub w powiatach: grodziskim, legionowskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim.