Prezes PiS podkreślał, że walka o przyszłość Europy w wielkiej mierze odbywa się w sferze kultury. "Chodzi o to, żebyśmy mogli zachować nasze tradycyjne wartości, żeby te polskie wartości, które są jednocześnie wartościami europejskimi trwały, bo tylko wtedy będzie mógł trwać naród, tylko wtedy nasze hasło +warto być Polakiem, warto by Polska trwała+ mogło być realizowane" - mówił Kaczyński.

"Można to hasło rozszerzyć - +warto być Europejczykiem i warto, żeby Europa trwała+, ale ona, czyli Europa rozumiana jako pewna całość także kulturowa ma fundamenty zupełnie jednoznaczne - one są chrześcijańskie. Jak ktoś ją chce zniszczyć, a dzisiaj niestety jest takich wielu, to właśnie atakuje to, co jest tym fundamentem" - dodał prezes PiS.