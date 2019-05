Wśród abiturientów zdających egzamin z matematyki na poziomie podstawowym 269,5 tys. to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Pozostali (41 tys.) to abiturienci z wcześniejszych roczników. Są wśród nich zarówno osoby, które zdają maturę po raz pierwszy, jak i osoby, które chcą poprawić swój wynik (w tym osoby, które wcześniej nie zdały egzaminu z matematyki oraz osoby, które zdały egzamin, ale chcą mieć lepszy wynik niż uzyskały wcześniej).

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie w czwartek 9 maja. Chęć przystąpienia do niego zadeklarowało 67,6 tys. abiturientów.

Matematyka na poziomie rozszerzonym należy do grupy najchętniej wybieranych przez maturzystów przedmiotów dodatkowych. Zajmuje trzecie miejsce po języku angielskim na poziomie rozszerzonym i po geografii.

Chęć zdawania egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 22,8 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

We wtorek po południu przeprowadzony zostanie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Przedmiot ten należy do grupy najrzadziej wybieranych przez maturzystów. Chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu zadeklarowały w całym kraju 144 osoby..

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja, a sesja ustna do 25 maja.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka