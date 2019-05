Timmermans w poniedziałek weźmie udział w debacie z kandydatem Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego Włodzimierzem Cimoszewiczem oraz byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Uczestnicy debaty mają przejść na Plac Zamkowy, gdzie Timmermans ma udzielić poparcia dla kandydatury Cimoszewicza do PE. Cimoszewicz jest "jedynką" na liście Koalicji Europejskiej do PE w Warszawie.

Szef Kancelarii Premiera zapytany niedzielę wieczorem w TVP Info o poniedziałkową wizytę w Warszawie wiceszefa KE, odpowiedział, że Timmermans "angażując się jednoznacznie we wspieranie partii politycznych o określonym profilu politycznym, pokazuje, że jego działania na forum UE nie mają nic wspólnego z merytorycznymi działaniami, (...) są dyktowane jego przekonaniami politycznymi".

Dworczyk dodał, że wiceprzewodniczący KE ma prawo (do przekonań-PAP), ale nie powinien wykorzystywać stanowiska, które piastuje. Pokreślił, że to, co robią wysocy przedstawiciele i urzędnicy UE napawa go smutkiem i pesymizmem.