"Szanowny Panie Kaczyński, czemu chce Pan ukryć rozmowy z niepełnosprawnymi w mediach? Środowisko potrzebuje otwartych rozmów, banie się nas niczego nie zmieni. Chodzi o godność życia. Będę w Europarlamencie starała się o to, żeby ich głos został usłyszany" - napisała Ochojska.

Kandydatka KE do europarlamentu odniosła się w ten sposób do wtorkowego spotkania z emerytami i rencistami w Krakowie, w którym uczestniczył m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. W trakcie tego spotkania, podczas indywidualnych rozmów z politykami do Kaczyńskiego zwróciła się niepełnosprawna Justyna Kieresińska. "Wszystkie grupy usiłujecie zaspokoić, ale tej, która ma najmniejszą siłę przebicia, bo niepełnosprawni mają najmniejszą siłę przebicia i nacisku, jakoś nie. Czy jest na to jakiś pomysł?" – spytała.

"Pomysły są. Z całą pewnością państwa grupa będzie bardziej wsparta niż jest wspierana dotychczas. Nie mogę się z panią zupełnie zgodzić, że ona nie jest wspierana" – odparł prezes PiS. Na uwagę kobiety, że 1100 zł emerytury, które otrzymuje i jednorazowe 880 zł (tzw. trzynasta emerytura) "to nie jest żaden program", prezes PiS stwierdził, że "jest bardzo różnie w różnych wypadkach".

Kaczyński powiedział, że nie jest w tym momencie w stanie operować dokładnymi liczbami.

"Wraz ze wzrostem możliwości państwa, a my z całą pewnością będziemy w stanie do tego wzrostu doprowadzić, te sprawy będą załatwiane, tylko po prostu nie jesteśmy w stanie wszystkiego załatwić od razu" - mówił prezes PiS. Dodał, że po ubiegłorocznym sejmowym strajku rodziców osób niepełnosprawnych, niepełnosprawni dostali "szereg różnych dodatkowych wsparć". Podkreślił, że "to wszystko jest planowane i brane pod uwagę", ale "jest po prostu pewna kolejność działań". "Nie jesteśmy w stanie załatwić wszystkiego. Polska naprawdę przez wiele lat była bardzo źle rządzona" - dodał, zwracając się do Kieresińskiej.

Proszony przez nią o jakąś konkretną deklarację w sprawie wsparcia dla osób niepełnosprawnych, Kaczyński powiedział: "Naprawdę lepiej żebyśmy nie rozmawiali przy kamerach, bo chodzi o to, żeby to wykorzystać przeciwko nam. Zapewniam panią (...) Pani chce, żeby się zmieniło i ja chcę, żeby się zmieniło i z całą pewnością się zmieni. Tylko jest taka prośba o to, żeby nas popierać, a nie przeszkadzać".

O tę ostatnią wypowiedź Kaczyńskiego spytano we wtorek w TVN24 szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Sasina. "Nie chodziło o niepełnosprawnych, chodziło ogólnie o społeczeństwo. (...) Jeśli realnie niepełnosprawni, ale również inne grupy społeczne oczekują na wsparcie ze strony rządzących, to rzeczywiście dalsze rządy Prawa i Sprawiedliwości to zapewnią" - powiedział Sasin. (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek, Maciej Zubel