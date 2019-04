W majowych wyborach do PE kandyduje 115 posłów i 9 senatorów. Jeśli uzyskają mandaty, ich miejsca w przypadku Sejmu zajmą osoby z ich list partyjnych, które w 2015 r. otrzymały kolejny wynik.

W przypadku wygranych senatorów, do czasu jesiennych wyborów parlamentarnych ich miejsca nie będą obsadzone, a Senat będzie pracował w mniejszym składzie. Zgodnie z Kodeksem wyborczym prezydent zarządza wybory uzupełniające do Senatu m.in. w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora w związku z wyborem w toku kadencji na posła do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie Kodeks stanowi, że wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu (te odbędą się jesienią tego roku).

W wyborach do PE w 2009 roku o mandat europosła ubiegało się 79 parlamentarzystów, w 2014 r. było ich 137.

Z list Koalicji Europejskiej w eurowyborach kandyduje 30 obecnych posłów: 24 z klubu PO-KO, 3 z klubu Nowoczesnej, 2 z klubu PSL i 1 poseł niezrzeszony. O mandat europosła ubiegał będzie się także jeden senator PO - Jarosław Duda.

Wśród posłów Platformy kandydują m.in. b. premier Ewa Kopacz, b. minister sportu Joanna Mucha, b. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, Krzysztof Brejza, Andrzej Halicki, i Jacek Protas. Kandydatami PO są też posłowie Jakub Rutnicki, Bożena Kamińska, Jolanta Hibner, Dorota Rutkowska, Grzegorz Furgo, Włodzimierz Karpiński, Stanisław Żmijan, Krystyna Skowrońska, Joanna Frydrych, Marek Rząsa, Jagna Marczułajtis-Walczak, Dorota Niedziela, Mirosława Nykiel i Izabela Mrzygłocka.

Ponadto, na listach Koalicji Europejskiej znaleźli się posłowie, którzy w grudniu ub.r. odeszli z klubu Nowoczesnej i obecnie są w klubie PO-KO: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Kornelia Wróblewska, Paweł Kobyliński i Elżbieta Stępień.

Klub Nowoczesnej na listach Koalicji Europejskiej reprezentuje troje posłów: Ewa Lieder, Paweł Pudłowski oraz Krzysztof Mieszkowski.

Startuje też dwoje posłów PSL: Urszula Pasławska i Paweł Bejda. Na liście Koalicji Europejskiej znalazł się także jeden poseł niezrzeszony Adam Cyrański (w styczniu 2018 r. odszedł z klubu Nowoczesnej).

Rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę kandydatów-parlamentarzystów jest klub Prawa i Sprawiedliwości. O mandat w PE ubiega się aż 58 posłów i 8 senatorów tego ugrupowania - to ponad połowa wszystkich wystawionych przez PiS kandydatów w eurowyborach.

Najbardziej znani to ministrowie i wiceministrowie w rządach PiS: Beata Szydło, Joachim Brudziński, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Beata Kempa, Patryk Jaki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Jarosław Sellin, Piotr Mueller, Grzegorz Tobiszowski, Krzysztof Jurgiel, Witold Waszczykowski, Andżelika Możdżanowska, Jan Dziedziczak. O mandat w PE ubiega się także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Kandydują również: Elżbieta Kruk, Beata Mazurek, Anita Czerwińska, Tadeusz Cymański, Joanna Lichocka, Mirosława Stachowiak-Różecka, Iwona Arent, Tomasz Latos, Joanna Borowiak, Wojciech Kossakowski, Zbigniew Gryglas, Ewa Tomaszewska, Andrzej Smirnow, Małgorzata Wypych, Maciej Małecki, Anna Kwiecień, Arkadiusz Czartoryski, Teresa Wargocka, Marek Opioła, Beata Mateusiak-Pielucha, Ryszard Bartosik, Marcin Porzucek, Krzysztof Szulowski, Sławomir Zawiślak, Marcin Duszek, Bogdan Rzońca, Krystyna Wróblewska, Kazimierz Gołojuch, Dominik Tarczyński, Włodzimierz Bernacki, Barbara Bartuś, Elżbieta Duda, Michał Cieślak, Arkadiusz Mularczyk, Anna Krupka, Izabela Kloc, Waldemar Andzel, Andrzej Sośnierz, Stanisław Szwed, Katarzyna Czochara, Jerzy Materna, Małgorzata Golińska, Michał Jach.

Spośród senatorów PiS do PE startują: Konstanty Radziwiłł, Adam Bielan, Maria Koc, Janina Sagatowska, Antoni Szymański, Aleksander Szwed, Rafał Ślusarz oraz Andrzej Stanisławek.

Najbardziej zdominowana przez parlamentarzystów PiS lista to ta obejmująca województwa małopolskie i świętokrzyskie. Staruje z niej 9 posłów i 1 europoseł.

20 z 26 posłów z klubu Kukiz'15 znalazło się na listach wyborczych do PE. Są to: Piotr Apel, Grzegorz Długi, Paweł Grabowski, Jerzy Jachnik, Tomasz Jaskóła, Norbert Kaczmarczyk, Andrzej Kobylarz, Jerzy Kozłowski, Andrzej Maciejewski, Maciej Masłowski, Błażej Parda, Stefan Romecki, Tomasz Rzymkowski, Jarosław Sachajko, Krzysztof Sitarski, Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Agnieszka Ścigaj, Stanisław Tyszka, Elżbieta Zielińska. Ponadto, listy Kukiz'15 zasilił jeden poseł niezrzeszony Jan Klawiter.

Wszyscy posłowie z koła poselskiego Konfederacja znaleźli się na listach wyborczych komitetu Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy. Jest to pięciu posłów: Marek Jakubiak, Jakub Kulesza, Piotr Liroy-Marzec, Jacek Wilk oraz Robert Winnicki.

Na listach Wiosny Roberta Biedronia znalazła się posłanka koła Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus.

Wybory do PE w Polsce odbędą się 26 maja.