Broniarz nie wykluczył jednak, że takie zaproszenie do niego nadeszło. "Być może to zaproszenie wpłynęło dzisiaj, ale nie widziałem dzisiejszej poczty, ale na pewno nie wezmę udziału w tej drugiej turze, tak jak nie wziąłem udziału w pierwszej" - powiedział.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w poniedziałek, że premier Mateusz Morawiecki wysłał zaproszenia na dalszą część oświatowej debaty. Rozpocznie się ona we wtorek o godz. 11.00 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

MEN poinformowało, że w pracach podstolików weźmie udział ponad 100 osób, w tym nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą oraz członkowie związków zawodowych. Zakończenie wtorkowych obrad zaplanowano na godz. 16.00.

Na pytanie, kiedy ZNP miał ostatnio kontakt z rządem, Broniarz odpowiedział, że było to wtedy, gdy "zostały zakończone nasze ostatnie rozmowy; one zakończyły się niepowodzeniem".

Odniósł się również do komunikatu ZNP, w którym związek rekomenduje włoski protest w szkołach. Pytany, ile szkół weźmie w nim udział, stwierdził: "nie prowadzimy statystyk w tej sprawie". "To jest suwerenna decyzja każdego z nauczycieli, także szkół" - ocenił. Dodał, że "otrzymywaliśmy takie sygnały ze strony członków ZNP z różnych zakątków kraju, że taka byłaby ich wola". "Do czegoś takiego skłoniła nas także sytuacja, z jaką mamy do czynienia. Związek zawiesił strajk, ale nie zawiesiliśmy akcji protestacyjnej" - zaznaczył Broniarz.

O zapowiadanych na wrzesień strajkach, powiedział że zostało jeszcze dużo czasu. "Wydaje się nam, że do września strona rządowa zreflektuje się. Jeśli nie, to wtedy będziemy rozmawiali o różnych formach protestu. Nie ulega wątpliwości, że te różne formy protestu są przez nas przygotowywane" – stwierdził.

Pierwszy etap rozmów w ramach okrągłego stołu edukacyjnego, zorganizowanego z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego, odbył się w piątek w centrum konferencyjnym na PGE Narodowym. Obrady koncentrowały się wokół czterech tematów: uczeń, nauczyciel, jakość edukacji i nowoczesna szkoła.

Udziału w okrągłym stole odmówiły Związek Nauczycielstwa Polskiego i należący do FZZ Wolny Związek Zawodowy "Solidarność – Oświata".

Prezes ZNP wskazywał, że związek chciałby prowadzić dialog pod auspicjami prezydenta Andrzeja Dudy. Zapowiedział, że wystosuje zaproszenie do głowy państwa na okrągły stół w sprawie oświaty, który ma zorganizować ZNP.

Natomiast szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz poinformował, że jego organizacja mogłaby wziąć udział w rozmowach, gdyby były one prowadzone "w formacie poszerzonej Rady Dialogu Społecznego pod patronatem prezydenta". "W takich rozmowach możemy wziąć udział. W wiecach organizowanych przez premiera Morawieckiego, w tym formacie stadionowym, na pewno nie" – zaznaczył Wittkowicz.

Po piątkowych obradach premier Morawiecki ocenił, że przeprowadzenie obrad okrągłego stołu w formule Rady Dialogu Społecznego z patronatem prezydenta "jest propozycją do rozważenia". "Ja pana prezydenta bardzo gorąco o to poproszę, żeby też objął patronatem oczywiście te nasze obrady, które się rozpędzają, które są bardzo owocne" – zapowiedział premier.(PAP)

Autorka: Natalia Kamińska