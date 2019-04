Jak powiedział Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS, w województwie do emerytury dorabia już 16,2 tys. seniorów, co stanowi 11,5 proc. ogółu osób pobierających emerytury na Opolszczyźnie.

Wśród pracujących emerytów, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, najwięcej pracuje na podstawie umowy o pracę – to 39,2 proc. ogółu pracujących emerytów. Własną działalność gospodarczą prowadzi aż 29,2 proc. seniorów, zaś w ramach umowy-zlecenia dorabia 25,8 proc. emerytów. Jeszcze wyższy odsetek osób z umową o pracę jest w gronie emerytów opłacających składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Taka grupa to 57.9 proc., a osoby z umową-zleceniem to 34,3 proc.

"Najwięcej, bo prawie 15 proc. opolskich nestorów dorabia w handlu hurtowym i detalicznym, w co wlicza się również naprawę pojazdów. Sporo emerytów udziela się w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, bo to 12,6 proc., w przetwórstwie przemysłowym - 11,9 proc. oraz w usługach ochrony mienia i administrowania, to 9 proc. W naszym regionie najmniejsze wzięcie wśród zarabiających seniorów ma informatyka i komunikacja oraz działalność związana z rozrywką, kulturą i rekreacją. W tych branżach pracuje 1-2 proc. emerytów" - wylicza Szczurek.

Na koniec 2018 r. w Polsce pracowało 747,2 tys. osób z prawem do emerytury. To 13,1 proc. ogółu osób pobierających emeryturę z ZUS. Najwięcej aktywnych zawodowo seniorów mieszka w województwie wielkopolskim - 154 osoby na tysiąc emerytów, i w mazowieckim, gdzie na tysiąc emerytów ciągle pracuje 153. Najmniej aktywni są świadczeniobiorcy z podkarpackiego i świętokrzyskiego - to odpowiednio 82 i 95 osób (na 1000) dorabiających do emerytury. Większość, bo 56 proc. pracujących emerytów to kobiety. W ocenie specjalistów ZUS powodem takich proporcji jest m.in. fakt, że średnia emerytura kobiety jest niższa od świadczenia mężczyzny o ponad 1000 zł brutto.

Seniorzy z województwa opolskiego nie odbiegają w żadnej ze statystyk od parametrów ogólnopolskich. Niemal idealnie zaś wpisują się w średnią krajową w rozkładzie terytorialnym pracujących emerytów w przeliczeniu na tysiąc osób pracujących w gospodarce narodowej. Średnia dla kraju to 57 osób, a w województwie opolskim to 56 dorabiających emerytów na tysiąc osób aktywnych zawodowo. Najwięcej pracujących emerytów w przeliczeniu na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej zamieszkuje województwa: zachodniopomorskie (70), śląskie (69), dolnośląskie i łódzkie (po 64), najmniej natomiast - województwa kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie i podlaskie (po 52).

Średnia wieku pracującej emerytki to 65 lat, a pracującego na emeryturze mężczyzny - 67 lat. Prawie 36 proc. polskich świadczeniobiorców, którzy pracowali pod koniec ubiegłego roku miało od 60 do 64 lat. W przedziale 65-69 lat pracowało 38,4 proc. emerytów, a aż 20,5 proc. dorabiających seniorów miało więcej niż 70 lat.(PAP)

