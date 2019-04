"Srebrne Usta" to plebiscyt już po raz 23 prowadzony przez Program 3 Polskiego Radia, którego uczestnicy wybierają najbardziej zaskakującą i zabawną wypowiedź osoby z polskiej sceny politycznej z 2018 i początku 2019 r. Tym razem Trójka sięgnęła po monologi i stwierdzenia nie tylko z roku minionego, ale również bieżącego – stąd "Plus" w nazwie tegorocznego plebiscytu - "Srebrne usta 2018 Plus".

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Studiu Muzycznym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej, główną nagrodą uhonorowana została była premier Ewa Kopacz. Wiceszefowa PO pod koniec stycznia była gościem Agnieszki Burzyńskiej w programie "Fakt Opinie" (fakt24.pl). Była prezes rady ministrów wypowiedziała się na temat wyników sondażowych PO, które nie umacniają się pomimo kłopotów PiS-u związanych z tzw. taśmami Kaczyńskiego.

"Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby je zabić. Wie pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Więc presja ma sens" - powiedziała Kopacz.

Drugie miejsce w głosowaniu słuchaczy Trójki zajęła Joanna Scheuring-Wielgus z Teraz!, a trzecie szef tej partii Ryszard Petru.

Posłanka Nowoczesnej (obecnie w partii Teraz!), 15 kwietnia 2018 r. w programie Polsat News powiedziała: "I proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha i proszę mi nie wmawiać, że ja coś powiedziałam".

Z kolei Ryszard Petru w wypowiedzi dla dziennikarzy w grudniu 2018 r. wytłumaczył swoje spóźnienie takimi słowami: "Przepraszam bardzo, że państwo czekali, ale z 15 minut zajęło mi, zanim znalazłem wolne miejsce na parkingu w galerii (handlowej). I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Te tłumy w sklepach, które są przed świętami pokazują, że Polacy potrzebują mieć taką możliwość, aby robić zakupy w niedzielę. W związku z tym wydaje mi się, że optymalnym byłoby, gdyby hasłem całej zjednoczonej opozycji w nadchodzących wyborach była likwidacja handlu w niedziele".

Poza laureatami o tytuł "Srebrnoustych 2018 Plus" rywalizowało jeszcze siedmiu kandydatów: Robert Biedroń, Tadeusz Cymański, Grzegorz Długi, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Kukiz, Marek Kuchciński. Na wybrane wystąpienie można było głosować od 21 marca do 14 kwietnia br. Wypowiedzi wszystkich polityków można posłuchać na stronie: srebrneusta.polskieradio.pl.

Srebrne Usta to plebiscyt Programu 3 Polskiego Radia, w którym słuchacze wybierają niebanalne wypowiedzi polskich polityków. Został zainicjowany w 1992 r. przez dziennikarkę Trójki – Beatę Michniewicz. Myślą przewodnią plebiscytu jest przysłowie: "Mowa jest srebrem, a milczenie złotem". W poprzednich edycjach zdobywcami "Srebrnych Ust" byli między innymi: Władysław Bartoszewski, Zyta Gilowska, Grzegorz Kołodko, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Waldemar Pawlak, Ryszard Petru, Jan Maria Rokita, Nelli Rokita, Marek Sawicki, Marek Suski, Donald Tusk i Lech Wałęsa.

W ubiegłym roku słuchaczom Trójki i internautom najbardziej spodobała się wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego o San Escobar. Wygłosił ją podczas briefingu prasowego na temat spotkań z przedstawicielami państw ONZ w Nowym Jorku z 10 stycznia 2017 roku. Brzmiała ona: "Mamy okazję prawie do dwudziestu spotkań odbyć z różnymi ministrami. Z niektórymi, jak np. na Karaibach, po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, np. z takimi krajami jak San Escobar albo Belize, a każdy z tych krajów to jest dodatkowy głos w Radzie, w Zgromadzeniu Ogólnym, tutaj w ONZ". (PAP)