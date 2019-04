"Jedyny sposób, by utrzymać NATO w Europie to pokazanie Amerykanom, że robimy co do nas należy. (...) Polacy rozumieją, że UE musi teraz robić więcej i oni również muszą robić więcej w Europie" - wskazał w środę w Strasburgu wiceszef KE Frans Timmermans, pytany w czasie debaty emitowanej przez telewizję France 24 o utrzymanie silnej obecności NATO w Europie.

Kandydat na szefa Komisji Europejskiej, lider frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfred Weber w kontekście zawieszenia Fideszu premiera Węgier Viktora Orbana w prawach członka EPL wskazał, że Orban "podjął decyzje, które były dla nas nie do zaakceptowania", a "usunięcie (z grupy parlamentarnej) Fideszu wciąż jest na stole". Kandydat na szefa KE powiedział, że również inne europejskie partie - z Polski i Rumunii - są postrzegane jako źródło kłopotów - podaje portal Politico.

W sprawie prowadzonego wobec Polski postępowania z art. 7 unijnego traktatu Weber powiedział: "nie otrzymujemy bardzo dobrego wyniku". Timmermans podkreślił z kolei, że cel art. 7 to "przekazanie sprawy w ręce Rady" UE.

Weber mówił już w Parlamencie Europejskim w marcu, że "procedura z art. 7 jest nieefektywna, nie przynosi szybkich rezultatów". Podkreślał, że dlatego potrzebna jest nowa procedura i tym powinni zająć się liderzy unijni.