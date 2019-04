W poniedziałek rząd przedstawił projekt reformy emerytalnej, który zakłada przeniesienie oszczędności z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) lub do ZUS. Decyzja gdzie przenieść pieniądze ma należeć do obywateli; transferowi do IKE ma towarzyszyć 15-proc. opłata.

Lider partii Teraz! ocenił we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie, że ta propozycja jest "drugim zaborem OFE". Petru zwrócił uwagę, że Polacy mają zgromadzone w OFE 160 mld zł. "Ci, którzy mają dostać te pieniądze na indywidualne konta, muszą zapłacić haracz 15-procentowy, nie wiadomo za co" - wskazywał.

Zdaniem Petru, 24 mld zł (czyli 15 proc. ze 160 mld zł zgromadzonych w OFE) zostaną przeznaczone na finansowanie "piątki Kaczyńskiego". "Być może będzie tak, że część Polaków zdecyduje się przenieść pieniądze do ZUS. Załóżmy, że będzie to połowa Polaków, wtedy do ZUS trafi 80 mld zł - to jest dwuletni koszt finansowania +piątki Kaczyńskiego+. Na tym polega myk - albo podatek, albo ZUS. Albo czarna dziura, albo 15 proc." - podkreślił Petru.

W jego ocenie, projekt reformy emerytalnej nieprzypadkowo został zaprezentowany dzień przed przyjęciem przez rząd projektu ws. rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko. Polityk wskazywał, że roczny koszt takiego rozszerzenia to 19,2 mld zł.

Lider Teraz! zaproponował ograniczenia w programie "Rodzina 500 plus", które byłyby źródłem środków na podwyżki dla strajkujących nauczycieli. Pierwsza propozycja zakłada zmniejszenie świadczenia dla pierwszego dziecka do 250 zł. "Mamy dziś strajk nauczycieli, dajmy 250 zł na pierwsze dziecko, wtedy program ten będzie kosztował 9,6 mld zł. Ile chcą nauczyciele? Nauczyciele chcą 1000 zł miesięcznie, czyli rocznie 8,4 mld zł" - podkreślił Petru.

Petru zapowiedział też, że w toku prac parlamentarnych zgłosi poprawkę, zakładającą, że świadczenie 500 plus nie będzie przysługiwało najbogatszym. Według jego wyliczeń, można by na tym zaoszczędzić 5,2 mld zł. "Gdyby przyjąć zasadę, że 500 plus nie dotyczy osób najbogatszych, dzięki temu mamy kwotę, która wystarczy na sfinansowanie 615 zł podwyżki dla każdego nauczyciela" - mówił.

"Apeluję do całej opozycji: nie dajmy się nabrać na drugi zabór OFE. Apeluję do całej opozycji, żeby nie głosować za 500 plus. Apeluję do całej opozycji, aby poparła moją poprawkę wprowadzającą próg dochodowy w programie 500 plus, aby nie trafiał on do osób zamożnych. Apeluję do całej opozycji, żeby przynajmniej wstrzymała się od głosu w głosowaniu na 500 plus" - podkreślił Petru.