"Prowadzimy prace nad wprowadzeniem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności dla branż, które są podatne na nadużycia w podatku VAT" - czytamy we wpisie minister Czerwińskiej zamieszczonym we wtorek na Twitterze Ministerstwa Finansów. "W ciągu najbliższych tygodni planujemy przekazać projekt do konsultacji publicznych, tak by jego wejście w życie było możliwe na początku przyszłego roku" - dodała.

Szefowa resortu finansów przekonuje, że "MPO (czyli mechanizm podzielonej płatności - PAP) chroni przedsiębiorców, ponieważ rozliczenia transakcji są bardziej transparentne".

"Mechanizm podzielonej płatności pozwala na uwalnianie środków z rachunków VAT na wniosek podatnika podał resort". Czerwińska dodała, że czas wydania postanowień o takiej zgodzie jest znacznie krótszy niż przewidziany w ustawie (60 dni). Obecnie wynosi średnio 21 dni.

W połowie marca wiceminister finansów Filip Świtała powiedział PAP, że realny termin wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w VAT w niektórych branżach, to "nie wcześniej niż na koniec tego roku".

Pod koniec stycznia br. Komisja Europejska zgodziła się, by od 1 marca br. Polska mogła wprowadzić obligatoryjną podzieloną płatność w VAT (tzw. split payment) w określonych branżach. Chodzi o sektory, w których obowiązuje odwrócony VAT (np. w elektronice czy budowlance), solidarna odpowiedzialność (np. paliwa) oraz w handlu węglem i częściami samochodowymi.

"Pierwszego marca br. zaczęła obowiązywać decyzja derogacyjna Komisji Europejskiej o obowiązkowym split payment. Natomiast my musimy przeprowadzić proces legislacyjny w tym zakresie. Jesteśmy zaawansowani, bowiem spodziewaliśmy się, że KE wyda taką zgodę” – mówił wówczas Świtała. Według niego proces legislacyjny może potrwać kilka miesięcy. „Zakładam, że w tym tygodniu rozpoczniemy konsultacje wewnątrzresortowe. Projekt może być gotowy w ciągu miesiąca-dwóch" – powiedział.

Jeśli harmonogram ten by się sprawdził, to – zdaniem Świtały - realny termin wprowadzenia zmiany będzie "nie wcześniej niż na koniec tego roku". Dotychczas resort finansów wskazywał na połowę 2019 r.

"Zastanawiamy się nad wprowadzeniem zmiany fazowo, by nie było tak, że jednego dnia we wszystkich tych branżach zacznie obowiązywać podzielona płatność" – dodał minister. Wyjaśnił, że np. w branży budowlanej jest więcej małych firm, dla których dostosowanie się do zmian będzie trudniejsze niż w przypadku dużych podmiotów działających np. w branży paliwowej, dla których koszt z tym związany będzie relatywnie mniejszy. Mówił, że wprowadzenie obligatoryjnego split payment-u nie jest prostą zmianą legislacyjną. "Aby mógł funkcjonować, trzeba do niego dostosować systemy bankowe. Poza tym myślimy intensywnie o przygotowaniu uproszczeń dla firm, które będą objęte tą procedurą, aby ułatwić jej stosowanie" – wskazywał.

Przepisy o dobrowolnym split payment zaczęły obowiązywać 1 lipca ubiegłego roku br. Przewidują one, że do standardowego rachunku wykorzystywanego w działalności gospodarczej banki otworzyły każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT. Gdy kontrahent decyduje się na realizację płatności z wykorzystaniem podzielonej płatności, kwota netto trafia na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostaje przelana na konto VAT. Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT jest ograniczona - z zasady można nimi regulować zobowiązania VAT wobec fiskusa, bądź płacić dostawcom część dotyczącą VAT, także na specjalne konto. Inne wykorzystanie środków z rachunku VAT jest możliwe wyłącznie za zgodą organu podatkowego i po upływie określonego czasu.

Resort finansów chce jednak, aby mechanizm ten był obowiązkowy w niektórych branżach i w obrocie określonymi towarami. Chodzi o obszary, gdzie ryzyko nadużyć w VAT jest największe. Podzielona płatność miałaby zastąpić inne środki specjalne obecnie tam stosowane, czyli zarówno odwrócone obciążenie VAT, jak i solidarną odpowiedzialność. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt