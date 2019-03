Nie trzeba będzie składać wniosku o "Emeryturę plus", wypłata świadczenia będzie realizowana "z urzędu" – powiedziała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dodała, że kwota świadczenia nie będzie wliczana do dochodu osób pobierających m.in. rentę socjalną.