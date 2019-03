Sky News: May przegra głosowanie ws. brexitu co najmniej 100 głosami

Brytyjska telewizja informacyjna Sky News opublikowała we wtorek analizę, która sugeruje, że rząd Theresy May przegra wieczorne głosowanie ws. projektu umowy wyjścia z Unii Europejskiej różnicą co najmniej stu głosów.