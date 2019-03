W czwartek w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do polsko-niemieckiego okrągłego stołu. Ze strony polskiej wzięli w nim udział Szynkowski vel Sęk i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, a ze strony niemieckiej wiceminister spraw wewnętrznych Stephan Mayer i pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz wysiedleńców Bernd Fabritius.

Podczas briefingu Szynkowski vel Sęk podkreślił, że w ostatnich trzech latach nie było okazji do spotkania w formacie okrągłego stołu.

"Podjęliśmy na dzisiejszym spotkaniu decyzję, że odbędzie w drugiej połowie czerwca spotkanie okrągłego stołu z udziałem Polonii oraz oczywiście obydwu rządów i mniejszości niemieckiej w Polsce, i uzgodniliśmy też pierwszy wstępny zarys trzech filarów tematycznych" - powiedział wiceminister spraw zagranicznych.

Pierwszy filar - mówił Szynkowski vel Sęk - to kwestia nauczania języka polskiego w Niemczech oraz języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce, drugi to kwestia realizacji remontu i oddania do użytku Domu Polskiego w Bochum, a trzeci to sprawy historyczne, szczególnie upamiętnienie Związku Polaków w Niemczech z czasów przedwojennych oraz upamiętnienie polskich ofiar II wojny światowej w Niemczech.

Powołany w 2010 r. polsko-niemiecki okrągły stół zajmuje się wspieraniem obywateli niemieckich polskiego pochodzenia oraz Polaków w Niemczech, a także mniejszości niemieckiej w Polsce w zachowaniu i podtrzymywaniu ich tożsamości kulturowej. W rozmowach poza przedstawicielami administracji rządowej obu państw biorą również udział reprezentanci Polonii i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. Pierwsze obrady polsko-niemieckiego okrągłego stołu odbyło się w 2011 r., a drugie - i jak dotąd ostatnie - miały miejsce w 2015 r.