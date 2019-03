Premier spotkał się z organizatorami i uczestnikami rozgrywek finałowych turnieju e-sportowego Intel Extreme Masters Katowice 2019 w hali widowiskowo-sportowej Spodek.

"Cieszę się, że polscy gracze są zauważani na świecie, że są coraz lepsi" - powiedział szef rządu na spotkaniu. Zaznaczył, że "Polska jest potęgą w grach komputerowych, w e-sporcie".

"Dla mnie to coś fantastycznego, że w tym bardzo kreatywnym sektorze gospodarki (...) jesteśmy nie tylko zauważalni na mapie świata, ale że jesteśmy jednymi z najlepszych" - mówił Morawiecki.

Premier życzył uczestnikom turnieju powodzenia, "ale też wiele przyjemności i radości z tego uczestniczenia w zawodach".

Z kolei w późniejszej rozmowie z obecnymi na imprezie dziennikarzami Morawiecki ocenił, że e-sport i branża gier są "wspaniałym rozsadnikiem kreatywności" i "game-changerem - takim impulsem do tworzenia zupełnie nowych usług, do tworzenia nowych produktów".

"Tego właśnie potrzebujemy: więcej myśli, talentów zaszytych w gospodarczych naszych produktach, w usługach różnego rodzaju. I cieszę się bardzo, że tutaj w Katowicach mamy taką światową, można powiedzieć, olimpiadę" - oświadczył szef rządu.

"W czym mamy się ścigać z bogatymi krajami Zachodu, jak nie w tych nowych branżach, które nie są aż tak bardzo kapitałochłonne, nie wymagają tak gigantycznych inwestycji kapitałowych, jak, nie wiem, nowa fabryka samochodów? (...) Bardzo się cieszę, że ta branża ciągnie w górę gospodarkę polską, ciągnie w górę całą Polskę" - dodał.

Premier przyznał również, że "dawno temu" też grał w gry komputerowe. "Nazywała się Dig Dug ta moja gra - taki potworek, który pożerał tego głównego bohatera, czyli gonił mnie, ale tam dochodziłem do jakichś bardzo wysokich poziomów" - wspominał Morawiecki.

Jak mówił, często pytany jest, czy ma dzisiaj jakąś ulubioną grę. "Tu muszę odpowiedzieć, że dzisiaj moją ulubioną grą jest gra, w której jest 40 mln postaci, 20 mln gdzieś poza obszarem podstawowym, ale też w naszym polu zasięgu, ma się tylko jedno życie i w tej grze chodzi o to, żeby Polska zaszła na jak najwyższy poziom - na jak najwyższy poziom gospodarczy, jak najwyższy poziom z punktu widzenia życia społecznego, tworzenia, kreatywności, a właśnie branża gier komputerowych i e-sport (...) tworzą właśnie tą nową wyobraźnię, która jest nam bardzo potrzebna" - dodał polityk.

Mistrzostwa świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters odbywają się na terenie katowickiego Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK). Już po raz trzeci impreza została rozłożona na dwa weekendy. Gracze rywalizowali już od 20 do 24 lutego, kiedy w katowickim Spodku odbyła się impreza ESL One z finałami turnieju DotA2.

Od ostatniego czwartku do niedzieli w Katowicach odbywają się m.in. finały Counter-Strike: Global Offensive. Jak podawali organizatorzy, łączna pula nagród we wszystkich turniejach głównych i towarzyszących to prawie 10 mln zł. W oba weekendy ok. 15 tys. m kw. z dostępnej powierzchni MCK wypełniła strefa wystawowo-targowa związana z e-sportem, odbywają się tam też turnieje towarzyszące.

W ubiegłym roku finały Intel Extreme Masters w Katowicach przyciągnęły do Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach łącznie 169 tys. widzów "na żywo". Transmisje z turnieju DotA2 przyciągnęły 2,2 mln oglądających jednocześnie osób, a z Counter-Strike: Global Offensive – 1,7 mln. Transmisje odbywały się w 12 językach; prowadziło je 17 stacji telewizyjnych.