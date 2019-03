Francja: MSW: ok. 5,6 tys. osób na protestach "żółtych kamizelek"

Około 5,6 tys. osób zgromadziło się w sobotę we Francji na protestach zorganizowanych przez ruch "żółtych kamizelek", w tym ok 1,3 tys. w Paryżu - wynika z danych na godz. 14 przekazanych przez MSW. To już 16. z rzędu sobotni protest "żółtych kamizelek".