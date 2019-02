Szef MON podpisał Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych do 2026 r.

Mariusz Błaszczak podkreślił podczas konferencji prasowej, jest to jeden z najważniejszy dokumentów planistycznych mających wpływ na rozwój polskiego wojska.źródło: ShutterStock

Podpisałem Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych do 2026 roku; ten plan zakłada modernizację o wartości 185 mld złotych - poinformował w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak. Nowoczesny sprzęt ma co do zasady trafiać na wschód kraju - zapowiedział.