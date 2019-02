„Od 15 lutego br., a więc od momentu uruchomienia usługi Twój e-PIT złożono łącznie ponad 2,5 mln dokumentów drogą elektroniczną” – powiedział Skiba. Wyjaśnił, że chodzi o elektroniczne deklaracje składane zarówno za pomocą serwisu Twój e-PIT, jak i e-Deklaracje.

„Z tego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT wpłynęło prawie 1 mln 400 tys. PIT-37, ponad 20 tys. PIT-38, i ponad 31 tys. dokumentów PIT-OP. Liczby te pokazują, że usługa Twój e-PIT cieszy się popularnością wśród podatników” – ocenił Skiba.

„Jeżeli chodzi o metodę zalogowania, to warto zauważyć, że ponad 75 proc. podatników wybiera dane autoryzujące o unikalnych danych z formularzy PIT za 2017 i 2018 r.” – dodał.

15 lutego na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona usługa Twój e-PIT. W jej ramach urząd skarbowy przygotował i udostępnił zeznanie podatkowe za 2018 rok każdego rozliczającego się według formularza PIT-37 i PIT-38. Podatnik może wybrać, czy chce skorzystać z zeznania przygotowanego przez administrację skarbową czy samodzielnie złożyć zeznanie.

Aby zobaczyć swój PIT za rok 2018, po zalogowaniu się do usługi (danymi uwierzytelniającymi), podatnik jest proszony o podanie dodatkowej informacji z PIT-a za 2017 r. - kwoty nadpłaty lub kwoty podatku do zapłaty. Po wprowadzeniu tej informacji można zobaczyć swoje rozliczenie.

Ministerstwo Finansów rozszerzyło także funkcjonalności systemu o podgląd historii logowania, co pozwala sprawdzić wszystkie próby wejścia do systemu.

Jeżeli podatnik nic nie chce zmieniać w rozliczeniu przygotowanym przez fiskusa, może to zaakceptować i wysłać. Jeżeli chce skorzystać z ulg lub możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, musi to zaznaczyć w odpowiedniej rubryce. W podobnym trybie można też zmienić organizację pożytku publicznego, na którą chce się przeznaczyć 1 procent.

Jeżeli podatnik nic nie zrobi i nie zaloguje się na Portal Podatkowy, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane z dniem 30 kwietnia. Jeżeli pojawi się obowiązek dopłaty podatku, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał na to 7 dni od uzyskania informacji z urzędu. W przypadku zwrotu podatku, urząd prześle go podatnikowi w ciągu 45 dni. (PAP)

autor: Marcin Musiał