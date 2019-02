Propozycje programowe zaprezentowane na sobotniej konwencji programowej PiS to: wprowadzenie programu 500+ od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastka" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy i przywrócenie wcześniej zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Stołeczny radny PiS Błażej Poboży zaznaczył, że teraz będą organizowane cykliczne konferencje polityków PiS z danego regionu poświęcone tym zapowiedziom programowym.

Posłanka PiS Ewa Tomaszewska podkreślała, że "nowa piątka PiS" dotyczy "różnych obszarów, różnych grup wiekowych". "Dla każdej staraliśmy się znaleźć jakieś rozwiązania, które poprawią jej warunki funkcjonowania" - dodała.

Zaznaczyła, że celem jest zmniejszanie różnic między grupami społecznymi o najniższych i najwyższych dochodach. Według Tomaszewskiej, rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko jest możliwe, ponieważ stan gospodarczy Polski na to pozwala.

"Unikając zbędnych wydatków na biurokrację, przyjęliśmy rozwiązanie jednolitego świadczenia dla wszystkich i sytuacja, w której nie ma kontroli dochodów, nie ma wyliczania, czy (....) ktoś ma dostatecznie duże dochody w rodzinie. Unikamy wydatków na administrację, więcej możemy przeznaczyć na świadczenia" - powiedziała posłanka PiS.

Nawiązując do "trzynastki" dla emerytów Tomaszewska mówiła, że większość osób z tego środowiska ma niskie dochody, a ponosi wysokie wydatki chociażby na leczenie. "To na co w tej chwili stać państwo, to jest taka +trzynastka+ w wysokości minimalnej emerytury, w tym roku to jest 1100 zł na osobę" - powiedziała posłanka PiS.

Paweł Lisiecki (PiS) dodał, że PiS przedstawiło też propozycje dla młodych osób, które wchodzą na rynek pracy, czyli brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Przypomniał też, że PiS zapowiada obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu.

Poseł PiS stwierdził też, że zamiar przywrócenia połączeń autobusowych służy temu, by zapobiegać wykluczeniu komunikacyjnemu i trudnościom w dojeździe m.in. do lekarzy.

Odpowiadając na pytania o podwyżki, których domagają się nauczyciele, Tomaszewska powiedziała, że nauczyciele mają obiecane podwyżki. "I z tego co wiemy, Warszawa niestety do tej pory nie wypłaciła nauczycielom podwyżek, które powinny być realizowane od początku stycznia" - powiedział posłanka PiS. Z kolei - jak dodała - z myślą o osobach niepełnosprawnych został przyjęty program "Dostępność plus".