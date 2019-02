"Wolność religijna i szacunek dla przekonań religijnych to fundamentalne wartości i filary silnej demokracji. Stanowczo potępiam akt wandalizmu, który miał miejsce w Parafii św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach i nawołuję do szacunku i tolerancji wobec wszystkich religii" - napisała w poniedziałek na Twitterze Georgette Mosbacher.

Nieznani sprawcy sprofanowali 4 kaplice różańcowe na terenie kalwarii w parafii pw. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach. Na kamiennych figurach i budynkach wymalowano męskie genitalia oraz napisy i motywy satanistyczne.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi katowicka policja. Jak poinformowała w poniedziałek jej rzeczniczka komisarz Aneta Orman, przeprowadzono już oględziny z udziałem technika kryminalistyki, zabezpieczono monitoring i rozpoczęto jego analizę.

"Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do tego aktu wandalizmu doszło w piątek, między godziną 19 a 20. Wszystkich, którzy mogą udzielić informacji na ten temat, prosimy o kontakt z katowicką komendą pod numerem 32 200 25 55" – powiedziała PAP kom. Orman.

Jak zadeklarowała, sprawcy odpowiedzą zapewne za uszkodzenie mienia, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat, a także za obrazę uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, co jest zagrożone karą do 2 lat więzienia.

Panewnicka kalwaria – miejsce zadumy i modlitwy, ale też spacerów okolicznych mieszkańców – leży na pograniczu dzielnic Panewniki i Ligota. Jej początki sięgają 1937 r., ale Droga Krzyżowa była budowana etapami. 15 kaplic powstało w latach 1950-1963.

Katowicka parafia, której gospodarzami są ojcowie franciszkanie, słynie z prezentowanej w okresie Bożego Narodzenia szopki – jednej z największych w Europie wśród tych budowanych wewnątrz świątyń. (PAP)