Rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreewa powiedziała dziennikarzom w poniedziałek w Brukseli, że w trakcie spotkania przywódcy osiągnęli "dobre postępy" w kwestii politycznej deklaracji dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, prac nad alternatywnym rozwiązaniami w sprawie brexitu oraz dodatkowych gwarancji, jeśli chodzi o tzw. backstop.

"Przewodniczący KE i premier Wielkiej Brytanii zgodzili się co do potrzeby przyjęcia konkluzji w tych pracach przed szczytem unijnym, który odbędzie się 21 marca" - powiedziała Andreewa. Dodała, że we wtorek główny unijny negocjator ds. brexitu Michel Barnier spotka się w Brukseli z przedstawicielami brytyjskich władz.