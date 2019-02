Hennig-Kloska była jednym z gości w radiowej Trójce. Podczas dyskusji na temat ustawy, która przyznaje mediom publicznym rekompensatę w wysokości 1 mld 260 mln z tytułu utraconych w latach 2018-2019 opłat abonamentowych, posłanka powiedziała, że Nowoczesna zamierza w tym tygodniu złożyć własny projekt dotyczący mediów.

"W tym tygodniu Nowoczesna przedstawi projekt ustawy o Obywatelskiej Radzie Mediów, który przygotował nasz poseł Krzysztof Mieszkowski, od lat zajmujący się kulturą, jest członkiem rady programowej telewizji. Przyjęcie ustawy dałoby możliwość przywrócenia niezależności mediów publicznych i odzyskania niegdyś posiadanego autorytetu" – powiedziała Hennig-Kloska.

Posłanka dodała jednocześnie, że "wątpi, by PiS chciało się nad tym pochylić". "Jest to projekt, który będzie leżał w sejmowej zamrażarce i który w przyszłości będzie można wykorzystać, który może być drogą do odpolitycznienia mediów" – zaznaczyła. W ocenie Hennig-Kloski "propagandę" szerzą obecnie nie tylko TVP, ale także oddziały regionalne telewizji, które podczas kampanii samorządowej były "włączane bardzo mocno w kampanię nękania samorządowców".

Wiceminister kultury Jarosław Sellin podkreślił, że przysłuchiwał się debacie w parlamencie nad ustawą abonamentową i zaobserwował "obsesję TVP". "Wszyscy mówili o TVP zapominając, że media publiczne to jest 19 podmiotów w Polsce; to jest 17 rozgłośni radia publicznego, to są kanały tematyczne, takie jak TVP Kultura, TVP Historia, TVP ABC dedykowane dzieciom, gdzie wreszcie polska animacja, polska kreskówka się odrodziła. W głównych antenach jest to Teatr Telewizji czy transmisje muzyki jazzowej, poważnej. O tym posłowie, którzy mają obsesję w stosunku do TVP raczą zapominać, ciągle mówiąc tylko o jednym segmencie programowym" – zauważył Sellin.

Przyjęta w nocy z czwartku na piątek przez Sejm nowela ustawy o opłatach abonamentowych zakłada rekompensatę w wysokości 1 mld 260 mln zł dla publicznej radiofonii i telewizji z tytułu utraconych w latach 2018-19 opłat abonamentowych. Za nowelizacją było 225 posłów, 202 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu, o co podczas czwartkowej debaty wniosły kluby PO-KO oraz Nowoczesna. (PAP)

autor: Hanna Złotorowicz