W środę z przyczyn osobistych zrezygnował z funkcji prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny Jacek Bartosiak. Spółka zapewnia, że przygotowania do budowy CPK są kontynuowane i będą nabierały tempa.

"Piotr Malepszak zasiada w zarządzie spółki CPK od 1 grudnia ub. roku, odpowiadając za część kolejową inwestycji. Po tym, jak rada nadzorcza powierzyła mu dziś obowiązki prezesa, Piotr Malepszak kieruje pracami zarządu CPK i przewodniczy jego zebraniom, a także reprezentuje spółkę na zewnątrz" - napisano w komunikacie.

Poinformowano, że po rezygnacji Bartosiaka decyzje w spółce CPK są podejmowane przez zarząd w składzie trzyosobowym. "Oprócz p.o. prezesa Piotra Malepszaka w zarządzie znajdują się: Dariusz Sawicki odpowiedzialny za część lotniskową i Michał Wrona, w którego gestii są kwestie finansowe".

"Piotr Malepszak to ceniony w branży kolejowej fachowiec. Do spółki CPK przyszedł z Kolei Dolnośląskich, w których od stycznia 2017 r. był członkiem zarządu. Wcześniej, od 2008 roku, pracował w PKP Polskich Liniach Kolejowych, gdzie pełnił funkcję m.in. dyrektora biura i pełnomocnika zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie w komunikacie poinformowano, że rada nadzorcza CPK rozpocznie wkrótce procedurę wyboru nowego prezesa.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy i kolejowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia kolejowe na terenie kraju, które umożliwią przejazd pociągiem między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.