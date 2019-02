Obaj przywódcy w czwartek rozmawiali przez telefon; omawiali kwestie "rozwoju regionalnego" - podano w komunikacie biura Netanjahu.

Netanjahu miał spotkać się z Putinem w Moskwie w czwartek, ale dzień wcześniej jego wyjazd do stolicy Rosji został odwołany. Nie podano przyczyny przełożenia wizyty, ale izraelskie źródła dyplomatyczne twierdziły, że zostało to uzgodnione przez obie strony.

Czwartkowe spotkanie Putina z szefem izraelskiego rządu miało dotyczyć głównie sytuacji na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza Syrii, gdzie trwa wojna domowa, która - jak podkreśla agencja Reuters - jest źródłem napięć w stosunkach między Izraelem a Rosją.

Agencje przypominają, że izraelskie lotnictwo wielokrotnie przeprowadzało ataki na syryjskim terytorium, utrzymując, że niszczy rozmieszczone tam obiekty Iranu, którego sojusznikiem jest Rosja. Władze izraelskie oskarżają Iran o to, że stara się utrwalić swoje pozycje w Syrii i uzbraja Hezbollah.

Reuters podkreśla także, iż Tel-Awiw w przeszłości rozmawiał z Moskwą o porozumieniu, zgodnie z którym Izrael zobowiązałby się do zredukowania nalotów w Syrii, w zamian za co Rosja doprowadziłaby do ograniczenia irańskich wpływów w pobliżu granicy Syrii z Izraelem.