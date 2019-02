W środę wieczorem Sejm rozpatrzy wniosek klubu PO-KO o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek został w poniedziałek negatywnie zaopiniowany przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka.

"Bardzo się cieszę, że taki wniosek został złożony; jest to szansa, aby pokazać jak wiele udało się zrobić w Ministerstwie Sprawiedliwości" - oświadczył Jaki podczas konferencji prasowej.

Według niego, w czasie gdy resortem sprawiedliwości kieruje Ziobro, w Polsce poprawiły się wszystkie wskaźniki, które - jak mówił - "są uznawane na świecie jeżeli chodzi o jakość pracy wymiaru sprawiedliwości". W tym kontekście mówił m.in. spadku przestępczości oraz lepszej wykrywalności przestępstw, a także wzroście poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków.

Dopytywany, Jaki przekazał też, że nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja o tym z jakiego miejsca i którego okręgu wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Komitet Polityczny PiS podjął we wtorek decyzję dotyczącą "jedynek" i "dwójek" na listach do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" PiS w wyborach do PE będą m.in. Joachim Brudziński, Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Anna Zalewska i Anna Fotyga.

Wybory do europarlamentu odbędą się 26 maja, a ich zarządzenie przez prezydenta powinno nastąpić nie później niż 25 lutego. Wtedy oficjalnie rozpocznie się kampania wyborcza.

W tegorocznych eurowyborach Polacy wybiorą 52 przedstawicieli do PE w 13 okręgach wyborczych.