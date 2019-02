Stanowisko Węgier jest „jednoznaczne i go nie ukrywamy”: międzynarodowe organizacje często formułują odnośnie Izraela bardzo niesprawiedliwe i stronnicze opinie, ale Węgry zawsze się temu sprzeciwiają – oznajmił Szijjarto w rozmowie z agencją MTI.

Minister oświadczył, że jest istotne, by Węgry i Izrael wspólnie walczyły przeciwko globalnemu pakietowi migracyjnemu ONZ. Jak podkreślił, Izrael także zdecydowanie występuje na rzecz powstrzymania procesów nielegalnej migracji, a hamowanie potoku przybywających z południa do Europy migrantów często odbywa się na granicy Izraela.

Szijjarto podkreślił, że dwustronna wymiana handlowa przekroczyła w zeszłym roku 500 mln dolarów i że coraz ściślejsza jest współpraca w innowacyjnym przemyśle motoryzacyjnym. Wyraził przekonanie, że przyszłość branży należy do samochodów samobieżnych, a najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w tej dziedzinie są często stosowane po raz pierwszy w Izraelu. Ponieważ także rząd węgierski wiele czyni, by europejskie i amerykańskie firmy na Węgrzech rozwijały i stosowały takie technologie, doszło do ścisłej współpracy dwustronnej – dodał.

Przypomniał też, że przy wsparciu rządu Węgier w komitacie (województwie) Csongrad na południu kraju powstaje największa koszerna rzeźnia w Europie, na który to cel Eximbank zapewnił kredyt w wysokości 2 mld ft (ponad 7 mln USD), zaś poprzez Węgierską Agencję Promowania Inwestycji udzielono bezzwrotnej pomocy w wysokości 540 mln ft (1,9 mln dol.).

Szijjarto zaznaczył, że stale rośnie eksport węgierskich produktów spożywczych do Izraela - 97 proc. importu wątróbek kurzych i gęsich do tego kraju pochodzi z Węgier.