Co oznacza odwołanie szczytu V4 w Jerozolimie?

W polityce i w dyplomacji należy reagować na niewłaściwe słowa. Kiedy wczoraj usłyszałem, że takie słowa padły, i to nie z ust jakiegoś ekstremisty-radykała, tylko izraelskiego ministra spraw zagranicznych Jisra'ela Kaca, zareagowałem niedowierzaniem. W latach 90. Leszek Bubel wydawał w Polsce antysemickie gazetki i to było haniebne. Jednak ta rasistowska wypowiedź nowego ministra spraw zagranicznych Izrael jest również haniebna. Musieliśmy na to zdecydowanie zareagować i zareagowaliśmy ponieważ kwestia prawdy historycznej ma dla nas fundamentalne znaczenie.

Jakich kroków oczekujemy od Izraela?

Powinniśmy wziąć głęboki oddech i poczekać, aż miną tam wybory. Trzeba także poczekać, aż przejdziemy przez wybory do europarlamentu i w drugiej połowie roku - tak ustaliłem z premierami z Grupy Wyszehradzkiej - wrócimy do dialogu nt spotkania V4 z Izraelem. Wczorajsza rozmowa z premierem Binjaminem Netanjahu była pozytywna. Dlatego zanim padła wypowiedź nowo powołanego ministra Kaca, zgodziłem się na reprezentowanie nas przez ministra Jacka Czaputowicza. Po tej wypowiedzi było to już jednak

niemożliwe.

CAŁA ROZMOWA WE WTORKOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ"