"Przegląd spektakli teatru dokumentalnego w Instytucie Grotowskiego będzie pretekstem do pochylenia się nad poruszającymi historiami, do dyskusji wokół niewygodnych tematów czy roli teatru non-fiction w Polsce" - poinformowała Katarzyna Spychała z biura promocji Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu.

Jak wyjaśniła, projekt „Teatr na faktach” – od którego nazwę wziął także przegląd – rozpoczął się w październiku 2018 roku w Instytucie Grotowskiego. Uczestnicy warsztatów o teatrze dokumentalnym przeprowadzili wywiady, na podstawie których przygotowali spektakle, korzystając z różnych stylistyk i technik scenicznych, m.in. verbatimu. Technika ta została spopularyzowana w Polsce przez moskiewski Teatr.doc jako sposób pracy nad spektaklem wzorowany na metodach dokumentalistów filmowych.

Do udziału w projekcie zgłosili się zawodowi aktorzy, absolwenci szkół aktorskich i humanistycznych, czy osoby zaangażowane w działalność kulturalną.

Pomysłodawcą "Teatru na faktach" jest Krzysztof Kopka, reżyser, dramaturg, obecnie pełniący obowiązki dyrektora artystycznego w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Podczas trzech dni trwania przeglądu widzowie zobaczą dziewięć premierowych spektakli. Przegląd otworzy spektakl „Korpo_racje” Przemysława Piskozuba i Mateusza Brodowskiego, który opisuje codzienne życie w korporacji. Z kolei w spektaklu „Hercia” w reżyserii Ady Tabisz, pokazana zostanie historia samotnego, pozbawionego woli życia mężczyzny, który każdy dzień spędza na cmentarzu przy grobie ukochanej.

W programie znalazł się także spektakl „Łupiny” Justyny Arabskiej, Dominiki Feiglewicz i Małgorzaty Jakubowskiej o ponadpokoleniowym doświadczeniu bycia kobietą, czy „Pamiętnik” w reżyserii Jolanty Sakowskiej, którego podstawę stanowiły wspomnienia nieżyjącej osoby.

Z kolei spektakl „Podejdź bliżej” Moniki Czajkowskiej, Pauliny Sobiś i Jędrzeja Bigosińskiego to próba zrozumienia fenomenu zakochania i pożądania, a „Co po nas zostaje” Martyny Matoliniec i Aleksandra Maciejczyka to rozmowa chłopaka i dziewczyny o swoich dziadkach, którzy bazując na wspomnieniach, próbują ich naśladować, jednocześnie grają w tym spektaklu samych siebie.

W dwóch z dziewięciu prezentowanych na przeglądzie spektakli zagrają tzw. eksperci, czyli aktorzy, którzy stają się bohaterami własnej opowieści. „TanzGala” w reżyserii Roberta Traczyka przeniesie widzów do świata tancerzy stylu Lindy Hop, a w „Nowych” w reżyserii Jakuba Tabisza młodzi emigranci z Ukrainy opowiedzą o domu, marzeniach i lękach.

Ostatnią premierą przeglądu będzie „Instrukcja montowania dzieci” Marcina Zabielskiego. Scenariusz do spektaklu tworzą wywiady z kobietami odsiadującymi ciężkie wyroki w więzieniu oraz osobami z uzależnieniami.

Wszystkie spektakle - za wyjątkiem „Korpo_racji” wystawianej w Studiu Na Grobli - będą prezentowane w Sali Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego w Przejściu Żelaźniczym.

Wydarzeniu towarzyszyć będą czytania performatywne w klubie Proza, podczas których uczestnicy projektu zaprezentują, nad czym obecnie pracują, a także skonfrontują swoje zamiary z publicznością. (PAP)

autor: Agata Tomczyńska