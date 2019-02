Bartosz Cichocki pytany w radiu RMF FM o zaplanowaną na przyszły tydzień w Warszawie konferencję bliskowschodnią poinformował, że Polska zaprosiła ponad 70 państw do udziału w tym wydarzeniu. "Cały czas trwa proces potwierdzania, doprecyzowywania, kto konkretnie będzie reprezentował dane państwo. Na dziś ponad 50 państw się określiło" - poinformował Cichocki. Jak dodał większość państw do Warszawy wyśle swoich przedstawicieli w randze ministrów lub wiceministrów.

Cichocki poinformował też, że obecnie jest ustalane, kto na konferencji będzie reprezentował Unię Europejską. Jak dodał, do Warszawy nie przyjedzie szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, bo "ma w tym czasie inne zobowiązania". Wiceminister zapewnił jednak, że UE będzie reprezentowana na konferencji.

"Bezpieczeństwo, stabilizacja Bliskiego Wschodu, to jest także nasza sprawa. (...) Zyskamy uruchomienie procesu, który sprzyjać będzie stabilizacji Bliskiego Wschodu. To jest w naszym interesie. Bliski Wschód, to nie jest odległa galaktyka, to nie są antypody. To jest teren, gdzie swoich żołnierzy mają najbliżsi sojusznicy. To jest teren, z którego płyną zagrożenia terrorystyczne dla naszych sojuszników i dla nas" - powiedział wiceszef MSZ.

W styczniu Departament Stanu USA i polskie MSZ poinformowały, że w lutym w Warszawie odbędzie się konferencja w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wcześniej konferencję zapowiedział w rozmowie ze stacją Fox News sekretarz stanu USA Mike Pompeo, który mówił, że szczególna uwaga poświęcona zostanie wpływom Iranu w regionie Bliskiego Wschodu.

Udział w polsko-amerykańskiej konferencji zapowiedział m.in. premier Izraela Benjamin Netanjahu. Swój przyjazd do Warszawy zapowiedzieli również przedstawiciele niektórych państw europejskich oraz krajów regionu Zatoki Perskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 lutego.