"Jako przyszły premier - bo po to się idzie po władzę, żeby ją sprawować - jestem otwarty na budowanie koalicji z PO. Jak PO będzie miała szczęście i dostanie się do Sejmu, to jestem gotów zaproponować liderowi tej partii, rozumiem, że nadal jest nim Grzegorz Schetyna pomimo niskiego zaufania chyba 2 proc., tekę wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych" - zadeklarował Biedroń.

Biedroń był także proszony o komentarz do słów lidera PO Grzegorza Schetyny, który nazwał go "populistą". "Grzegorz Schetyna w tej samej wypowiedzi, chyba przedwczoraj, że to jest populizm, ale skopiowany z PO. Przepraszam, to PO proponuje populistyczne rozwiązania?" - ironizował lider Wiosny.

Biedroń pytany, dlaczego w swoim wystąpieniu programowym na warszawskim Torwarze nie przedstawił propozycji dotyczących polityki zagranicznej, zapewnił, że takie propozycje pojawią się na najbliższych konwencjach. "Jesteśmy fundamentalistami unijnymi. Naszą racją stanu jest bycie w Unii Europejskiej" - mówił.

Pytany, na ile liczy mandatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, odpowiedział: "na co najmniej 10". "To jest dopiero początek, przedwiośnie, jesteśmy dopiero w rozbiegach. W maju udowodnimy, że jesteśmy nie tylko na podium, a wszystkie sondaże z ostatnich miesięcy pokazują, że jesteśmy już trwale na podium, ale będziemy też pierwszą siłą polityczną w Polsce" - przekonywał.

W minioną niedzielę w Warszawie Biedroń zainaugurował działalność swojej partii o nazwie Wiosna. Zapowiedział m.in. powołanie komisji sprawiedliwości i pojednania do rozliczenia tych, którzy łamali konstytucję, odpartyjnienie spółek skarbu państwa, likwidację Rady Mediów Narodowych, przygotowanie ustawy o jawności i zasadach wynagrodzeń w sektorze publicznych oraz wprowadzenie prawa do aborcji na żądanie do 12. tygodnia ciąży, wprowadzenie związków partnerskich, a także ustawową równość małżeńską, likwidację Funduszu Kościelnego, wycofanie religii ze szkół, renegocjację konkordatu, zamknięcie kopalni węgla do 2035 r.

W poniedziałek Biedroń rozpoczął objazd po Polsce od konwencji w Łodzi. We wtorek odwiedził Zieloną Górę, a w środę wieczorem spotkał się z mieszkańcami Poznania. Kolejne spotkanie zaplanowano w niedzielę w Białymstoku. Lider Wiosny zapowiedział wizyty w kilkunastu polskich miastach.